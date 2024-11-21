ВИДЕО Самый унылый город мира? Финская Коувола покоряет интернет

Казалось бы, Финляндия - страна завораживающей природы и высокого уровня жизни, но именно Коувола привлекла особое внимание благодаря своей уникальной атмосфере. Для одних это серый и скучный город, а для других - место с загадочным меланхоличным очарованием, которое манит своей аутентичностью.