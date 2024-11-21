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ВИДЕО Самый унылый город мира? Финская Коувола покоряет интернет

Перевод: Каролийна Вертяева
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Промышленный район Коувола.
Промышленный район Коувола. Фото: Andrei Ovasko / Shutterstock

Коувола, промышленный город на юге Финляндии, неожиданно стал интернет-сенсацией благодаря своей неоднозначной репутации. За последние годы он прославился как «самый депрессивный город мира».

Казалось бы, Финляндия - страна завораживающей природы и высокого уровня жизни, но именно Коувола привлекла особое внимание благодаря своей уникальной атмосфере. Для одних это серый и скучный город, а для других - место с загадочным меланхоличным очарованием, которое манит своей аутентичностью.

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