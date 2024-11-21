Новоиспеченный призер чемпионата Европы получит премию от ЭОК

Для 17-летнего Мясака нынешний сезон складывается очень хорошо. На юниорском чемпионате Европы (до 18 лет) он выиграл золото, а на юниорском первенстве мира стал серебряным медалистом.

Президент ЭОК Керсти Кальюлайд приветствовала успех юного дзюдоиста. «Честь и хвала тебе, Марек-Адриан! В Пиле сражаясь со спортсменами на пять лет старше себя и побеждая их, ты показал свое яркое содержание. Будем держать за тебя кулачки в будущем!», - указала Кальюлайд.

Размер премий за медали, выигранные на международных титульных соревнованиях, определяется в порядке, утвержденном исполкомом ЭОК. Согласно этому порядку, в случае завоевания бронзовой медали молодежного чемпионата Европы в олимпийских дисциплинах размер вознаграждения спортсмена составляет 1000 евро. Премия тренерам медалистов составляет половину суммы, выплачиваемой спортсмену.