В студии дискуссионной передачи «Своя правда», темой которой в этой раз стал хейт, психолог Оксана Дробот объяснила, что нет никакого смысла пытаться наладить диалог с хейтером.
Психолог: у хейтера нет цели дискутировать, он приходит высказать свою мысль
«У хейтера, как правило, нет никакой заинтересованности с вами договариваться, - объяснила психолог. - Он не имеет цели подискутировать и прийти к какому-то результату. Поэтому, если вы видите, что человек пришел просто выплеснуть свой негатив, его нужно просто блокировать. Нет никакого смысла пытаться до него достучаться».
В этот раз личные истории хейтерских атак расскажут известные в Эстонии люди: политики Михаил Кылварт и Денис Ларченко, директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова и основатель одной из самых крупных групп в социальной сети Facebook «Ищу совета» Владимир Гоман.
Экспертами передачи стали присяжный адвокат Владимир Садеков, веб-координатор полиции Яна Фролова-Алферьев, психолог Оксана Дробот, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд и правозащитник, активист LGBT+ Алвар Амелюшенко.
Смотрите в понедельник, 25 ноября, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.