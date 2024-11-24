Психолог: у хейтера нет цели дискутировать, он приходит высказать свою мысль

«У хейтера, как правило, нет никакой заинтересованности с вами договариваться, - объяснила психолог. - Он не имеет цели подискутировать и прийти к какому-то результату. Поэтому, если вы видите, что человек пришел просто выплеснуть свой негатив, его нужно просто блокировать. Нет никакого смысла пытаться до него достучаться».