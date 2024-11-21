Новая власть на подходе: новым председателем Нарвского горсобрания стала Татьяна Стольфат

Перемены в Нарвском горсобрании начались еще с понедельника: оппозиционная фракция Respekt объявила о создании коалиции с новой фракцией Михаила Стальнухина Narva 2.0. Лидером Respekt является Яна Кондрашова, в этой же фракции находится Катри Райк.

Фракция Narva 2.0 вышла из фракции Narva, лидером которой является Алексей Евграфов. Изначально планировалось, что сам Стальнухин займет место Янович, но в последний момент он отказался от этой идеи, и новым кандидатом на это место стала Татьяна Стольфат. Об этом было объявлено во время заседания горсобрания в четверг.

На заседании был выражен ранее инициированный вотум недоверия Ирине Янович, за него проголосовало 20 человек. Ее место заняла депутат фракции Narva 2.0 Татьяна Стольфат, за ее кандидатуру было отдано 16 голосов.

Также во время заседания новой коалицией было предложено выдвинуть вотум недоверия городской управе в лице Яана Тоотса и заместителю председателя горсобрания Наталье Умаровой. Под этим предложением поставили свою подпись 17 человек.

Катри Райк зачитывает пункты нового коалиционного соглашения. Фото: Диана Харламова

Напомним, что идея создания коалиции между Respekt и Narva 2.0 вызвала волну негатива среди сторонников Райк и ее команды. Ранее Стальнухин назвал эстонское правительство «фашистами», заявив, что официальная идеология Эстонии – поддержка нацистов. Эти высказывания были связаны с демонтажом памятника-танка в Нарве в 2022 году.

На пресс-конференции, посвященной подписанию коалиционного договора в понедельник, Стальнухин нечаянно оговорился и назвал законодательство страны «законодательством Эстонской ССР», что вызвало еще одну большую волну негатива по отношению к нему и самой Райк. После этого он отказался от поста председателя горсобрания.

В коалицию вошли столько человек от фракции Respekt: Катри Райк, Яна Кондрашова, Владимир Жаворонков, Андрей Фишер, Андрей Яковлев, Юрий Рауд. Ее члены Денис Ларченко и Антон Праткунас, заявили, что в состав новой коалиции не войдут.

От фракции Narva 2.0 в коалицию вошли еще 11 человек: Марина Шурупова, Виктор Шемарин, Татьяна Стольфат, Алексей Мяги, Вадим Орлов, Виктория Лутус, Елена Каврус, Елена Пахомова, Александр Ефимов, Екатерина Голубцова и сам Михаил Стальнухин.

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