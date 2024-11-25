Пн, 25.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Присяжный адвокат: не вся критика является хейтом и противоправным действием

Copy

В студии дискуссионной передачи «Своя правда», темой которой на этот раз стал хейт, присяжный адвокат Владимир Садеков объяснил, как хейт квалифицируется законом.

«Действие должно быть действительно противоправным, чтобы можно было потребовать исправления или компенсации, - объяснил юрист. - Но не вся критика является противоправной. Это и есть та предпосылка, без которой нельзя двигаться в контексте реализации законных прав».

Он уточнил, что если критика является обоснованной, например, необходимо этого человека или его действия критиковать: «И это вызвано ситуацией, это вызвано общественным интересом, это вызвано той позицией, в которой находится человек, то эта критика и даже, скажем, не оскорбление, но более жесткая оценка, может быть оправдана».

В этот раз личные истории хейтерских атак расскажут известные в Эстонии люди: политики Михаил Кылварт и Денис Ларченко, директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова и основатель одной из самых крупных групп в социальной сети Facebook «Ищу совета» Владимир Гоман.

Экспертами передачи стали присяжный адвокат Владимир Садеков, веб-координатор полиции Яна Фролова-Алферьев, психолог Оксана Дробот, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд и правозащитник, активист LGBT+ Алвар Амелюшенко.

Смотрите в понедельник, 25 ноября, в 20.30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх