Присяжный адвокат: не вся критика является хейтом и противоправным действием

«Действие должно быть действительно противоправным, чтобы можно было потребовать исправления или компенсации, - объяснил юрист. - Но не вся критика является противоправной. Это и есть та предпосылка, без которой нельзя двигаться в контексте реализации законных прав».

Он уточнил, что если критика является обоснованной, например, необходимо этого человека или его действия критиковать: «И это вызвано ситуацией, это вызвано общественным интересом, это вызвано той позицией, в которой находится человек, то эта критика и даже, скажем, не оскорбление, но более жесткая оценка, может быть оправдана».

В этот раз личные истории хейтерских атак расскажут известные в Эстонии люди: политики Михаил Кылварт и Денис Ларченко, директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова и основатель одной из самых крупных групп в социальной сети Facebook «Ищу совета» Владимир Гоман.

Экспертами передачи стали присяжный адвокат Владимир Садеков, веб-координатор полиции Яна Фролова-Алферьев, психолог Оксана Дробот, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд и правозащитник, активист LGBT+ Алвар Амелюшенко.

Смотрите в понедельник, 25 ноября, в 20.30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.