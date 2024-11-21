Сегодня в 14.34 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Таллиннском шоссе в поселке Виртсу в Пярнумаа, где столкнулись две легковые машины.
Столкнулись два легковых автомобиля, один из водителей получил травмы
По предварительной информации, водитель одной из машин получил телесные повреждения. Три человека, находившиеся в другой машине, не пострадали.
По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Мартина Райда, обстоятельства происшествия выясняются.