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Столкнулись два легковых автомобиля, один из водителей получил травмы

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Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня в 14.34 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Таллиннском шоссе в поселке Виртсу в Пярнумаа, где столкнулись две легковые машины.

По предварительной информации, водитель одной из машин получил телесные повреждения. Три человека, находившиеся в другой машине, не пострадали.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Мартина Райда, обстоятельства происшествия выясняются.

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