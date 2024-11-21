Великобритания ввела санкции против обвиняемых в международной коррупции. Кто они?

Среди включенных в санкционные списки - украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ и его жена Лада Фирташ, а также гражданка Анголы и России, обладательница миллиардного состояния Изабель душ Сантуш и латвийский бизнесмен и политик Айварс Лембергс.

В качестве причины включения Дмитрия Фирташа в санкционный список названо то, что он, по утверждению британских властей, подкупал официальных лиц для получения лицензий на добычу его компаниями полезных ископаемых, а также, как утверждается, незаконно наживался на системе транспортировки газа в Украине. В список включен также связанный с ним финансист Денис Горбуненко, живущий в Великобритании.

Айварс Лембергс - бывший мэр города Вентспилс, политик-популист, осужденный в Латвии на пять лет лишения свободы по обвинению в коррупции. Сам он называл свое преследование политическим.

Изабель душ Сантуш - дочь многолетнего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша. Она стала первой женщиной-миллиардером в Африке. В Анголе против неё выдвинуты обвинения в коррупции. По ее утверждениям, у нее с рождения есть российское гражданство (очевидно, первоначально оно было советским - она родилась в Баку в 1973 году).

Дмитрий Фирташ в прошлом году стал подозреваемым в Украине по уголовному делу о растрате имущества в особо крупном размере и отмывании денег. Его подозревают в использовании мошеннической схемы при торговле газом. Сам Фирташ уже долгое время живет за границей. США добиваются его экстрадиции из Австрии по подозрению в подкупе индийских чиновников. Решение по этому делу до сих пор не принято.

Широкую известность он получил в 2000-е годы, создав вместе с «Газпромом» компанию «РосУкрЭнерго», выступавшую как посредник при транзите российского газа через Украину в страны ЕС. В различных журналистских расследованиях он фигурировал как человек, действовавший в интересах России или российских компаний, сам он это отрицал.