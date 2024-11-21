Сеть Hesburger открыла новое заведение

Поскольку новый ресторан расположен на оживленном шоссе, ведущем из столицы, запланирована и продажа формата drive-in, которая будет работать с 8.00 до 23.00.

«В нашей сфере ключевым моментом является быть рядом с клиентом, предвидеть его ожидания относительно меню и вкусов и, при необходимости, приходить к нему самому, объяснила руководитель отдела международного развития и маркетинга Hesburger Иева Салмела. - Ресторан в Луйге расположен на важной автомагистрали, и наши клиенты теперь могут удобно и вкусно поесть с быстрой остановкой, путешествуя в обоих направлениях».

Инвестиции в новое здание в Луйге составили 1,35 млн евро, ресторан имеет один этаж, площадь - 210 квадратных метров, он может одновременно принять 44 человека. Кроме того, есть услуга drive-in.

В этом году Hesburger открыла четыре новые точки питания и инвестировала в них в общей сложности 2,3 млн евро.

Выручка компании от продаж в трех странах Балтии в прошлом году составила 152,6 млн евро, из которых доля Эстонии составила 44,2 млн, Латвии - 53,9 млн и Литвы - 54,5 млн евро. Рост продаж составил 15 процентов в Эстонии, 16 процентов - в Литве и 25 процентов - в Латвии.

Hesburger была основана Хейкки и Кристи Салмела в 1966 году в Наантали. Сегодня у компании более 480 ресторанов в девяти странах и более 6100 сотрудников. Всего в странах Балтии открыто 167 ресторанов, из них 54 - в Эстонии. В конце сентября в центре Т1 в Эстонии открылся первый кебаб-ресторан сети Hesburger - Döner HeseKebab & Gyros.