На правительственной пресс-конференции, прошедшей в четверг, 21 ноября, министр инфраструктуры Владимир Свет сообщил, что теперь, после объявления о банкротстве государственной авиакомпании Nordica, Transpordi Varahaldus при первой же возможности займется продажей самолетов и других активов предприятия. Это, как ожидается, принесет государству около 30 миллионов евро.
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Министр сообщил, сколько государство планирует выручить от продажи самолетов обанкротившейся Nordica
«В общей сложности речь идет о семи самолетах, шесть из которых находятся в Таллинне, а один сейчас на обслуживании в Словении. Я дал указание руководству Transpordi Varahaldus как можно скорее начать процесс продажи и завершить его к первому кварталу следующего года, чтобы самолеты были проданы к началу лета, когда спрос наиболее высок», - сказал Свет на пресс-конференции.