Министр сообщил, сколько государство планирует выручить от продажи самолетов обанкротившейся Nordica

«В общей сложности речь идет о семи самолетах, шесть из которых находятся в Таллинне, а один сейчас на обслуживании в Словении. Я дал указание руководству Transpordi Varahaldus как можно скорее начать процесс продажи и завершить его к первому кварталу следующего года, чтобы самолеты были проданы к началу лета, когда спрос наиболее высок», - сказал Свет на пресс-конференции.