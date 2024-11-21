Департамент транспорта: метель затруднит движение на шоссе Таллинн-Тарту и Таллинн-Пярну

Вечером и ночью температура воздуха и температура у дорожного покрытия снизятся до минусовых значений, по-прежнему будут идти снег и мокрый снег, ожидаются сильный ветер и метели. Это ухудшит условия дорожного движения в регионах, где ожидаются осадки.

Занимающиеся уборкой дорог службы вышли на трассы, но уборка дорог требует времени, покольку в метель дорожное покрытие быстро заново заметает снегом.

Департамент транспорта напоминает автоводителям, что в подобных дорожных условиях летние шины использовать нельзя.

Помимо сложных дорожных условий, водители также должны учитывать работу уборочной техники на дорогах и особенности этих машин. При движении навстречу машине техобслуживания необходимо держаться края дороги, поскольку плуг уборочной автомашины выходит за центральную линию полосы. Начиная обгон автомобиля техобслуживания, необходимо убедиться в безопасности маневра и учитывать, что дорога впереди автомобиля техобслуживания может быть еще не убранной.

Департамент транспорта просит участников дорожного движения приспосабливать стиль вождения к зимним условиям, запасаться дополнительным временем на то, чтобы добраться до места назначения, и соблюдать необходимую дистанцию на трассе.