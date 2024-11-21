Россия продолжает полномасштабное вторжение в Украину, начатое 1002 дня назад. На этой неделе, 17 ноября, войска агрессора атаковали густонаселенный жилой район в Сумской области, в очередной раз напав на мирное население.

По данным украинского телеканала «Канал 24», тяжелые травмы головы получил молодой боксер Денис Коренев. Его 24-летняя девушка пострадала еще сильнее и была госпитализирована. Украинские СМИ сообщают, что в результате ракетного удара в Сумах пострадало более 80 человек. Всего погибло 11 человек, включая двух детей.

Коренев является чемпионом бойцовской лиги Balu Fighting League Pro. За свою карьеру он одержал победу в 13 из 14 боев, шесть из которых закончились нокаутом. Последний раз Коренев выступал в сентябре во Львове, где победил аргентинца Хавьера Масьели.