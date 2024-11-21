Таллинн и работники образования договорились о пересмотре коллективного договора

В 2025 году Таллинн начнет переговоры по созданию карьерной модели для педагогов дошкольного образования, чтобы внедрить ее в 2026 году. Кроме того, в марте стартуют переговоры о коллективном договоре с учителями, направленном на улучшение условий труда и защиту их прав.