В марте 2025 года в Таллинне стартуют переговоры о коллективном договоре с учителями, направленном на улучшение условий труда и защиту их прав. Сегодня по приглашению вице-мэра Таллинна Алексея Яшина состоялась встреча с партнерами города в сфере образования.
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Таллинн и работники образования договорились о пересмотре коллективного договора
Совместно с представителями Союза работников образования Таллинна, Объединения директоров школ Таллинна и Объединения руководителей дошкольных учреждений обсуждались приоритеты развития столичного образования на 2025 год.