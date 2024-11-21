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Таллинн и работники образования договорились о пересмотре коллективного договора

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Учителя. Коллаж.
Учителя. Коллаж. Фото: Rus.Postimees

В марте 2025 года в Таллинне стартуют переговоры о коллективном договоре с учителями, направленном на улучшение условий труда и защиту их прав. Сегодня по приглашению вице-мэра Таллинна Алексея Яшина состоялась встреча с партнерами города в сфере образования.

Совместно с представителями Союза работников образования Таллинна, Объединения директоров школ Таллинна и Объединения руководителей дошкольных учреждений обсуждались приоритеты развития столичного образования на 2025 год.

В 2025 году Таллинн начнет переговоры по созданию карьерной модели для педагогов дошкольного образования, чтобы внедрить ее в 2026 году. Кроме того, в марте стартуют переговоры о коллективном договоре с учителями, направленном на улучшение условий труда и защиту их прав.

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