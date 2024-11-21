Через фирму из Бишкека, принадлежащую живущей в Беларуси казахской фотомодели, в Россию поступало высокотехнологичное оборудование британской компании, которое может применяться в военных системах наведения.
Расследование Би-би-си: принадлежавшая фотомодели фирма отправляла в Россию британскую военную оптику
Это перевод материала наших коллег из отдела расследований Би-би-си. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.
Как следует из таможенных документов, попавших в распоряжение Би-би-си, высокотехнологичное оборудование британской фирмы стоимостью 2,1 млн долларов (1,6 млн фунтов) было продано российским компаниям, связанным с армией.
Согласно документам, сделанные в Великобритании объективы для камер отправила зарегистрированная в Кыргызстане компания, которой, по всей видимости, руководит модель, рекламирующая купальники.
Британский производитель, компания Beck Optronic Solutions, принимавшая участие в работе над британскими танками Challenger 2 и истребителями F35, заявила нам, что не нарушала санкции, не имела дел с Россией или Кыргызстаном и не знала об этих поставках.
Наше расследование ставит под сомнение эффективность санкций, введенных против России с начала войны в Украине.
Расследование Би-би-си привело к Валерии Байгаскиной, 25-летней уроженке Казахстана, ныне живущей в Беларуси. Работающая время от времени моделью девушка ведет светскую жизни и регулярно отчитывается о ней в социальных сетях. За последние два года она посетила Дубай, Шри-Ланку и Малайзию.
В соцсетях Байгаскиной не говорится, что параллельно она является директором фирмы, поставлявшей оборудование на миллионы долларов российским компаниям, попавшим под санкции. Это показала наша проверка таможенных документов.
Согласно белорусским реестрам, Байгаскина была учредителем и директором компании под названием ООО «Рама Групп», зарегистрированной в феврале 2023 года по адресу в Бишкеке, столице Кыргызстана - в 3700 км от ее места проживания в Беларуси.
Обе страны - бывшие советские республики, имеющие тесные торговые связи с Россией. Беларусь остается самым верным союзником Москвы в Европе.
Согласно торговым данным, с момента введения санкций против России в феврале 2022 года экспорт Великобритании в Кыргызстан вырос более чем на 300%. Эксперты подозревают, что часть товаров на самом деле предназначена для Москвы.
Из полученных Би-би-си таможенных документов следует, что компания «Рама Групп» дважды поставляла в Россию высокотехнологичную оптику, которая может использоваться в ракетах, танках и самолетах.
В таможенной декларации указано, что оборудование произведено компанией Beck Optronic Solutions в Хемел-Хемпстеде, в графстве Хартфордшир. Компания производит высокоточные линзы, используемые в системах целеуказания и наблюдения.
Хотя некоторые из ее разработок применяются в здравоохранении и машиностроении, на сайте Beck Optronic подробно описано широкое военное и оборонное применение.
Линзы и оптические технологии, продаваемые Beck Optronics, указаны как товары, которые либо нельзя легально экспортировать в Россию, либо для их продажи требуется разрешение британских властей.
По таможенным документам Би-би-си обнаружила шесть партий продукции, произведенной компанией Beck Optronics, общей стоимостью 2,1 млн долларов (1,6 млн фунтов), которые попали в Москву через компанию «Рама Групп» и другую компанию-посредника, ООО «Шисан».
В декабре 2023-го и январе 2024 года «Рама Групп» осуществила две поставки в Москву, указав в декларации «вращающиеся части камеры». Получателем выступила расположенная в Смоленске компания Sol Group, ранее попавшая под санкции США.
Неясно, каким международным маршрутом следовали товары - из документов можно сделать вывод, что некоторые из грузов могли быть отправлены в Таиланд.
Еще четыре поставки продукции Beck Optronics на сумму 1,5 млн долларов (1,1 млн фунтов) провела другая компания из Кыргызстана - ООО «Шисан».
Две из этих них включали «объективы коротковолновых инфракрасных камер» и были отправлены на Уральский оптико-механический завод, который производит оборудование для наведения бомб и также находится под санкциями из-за своих связей с российской армией.
«Рама Групп» и «Шисан» зарегистрированы по одному и тому же адресу в Бишкеке - в современном пятиэтажном доме в благополучном районе города. Однако, когда мы приехали по этому адресу, нам сказали, что Валерия Байгаскина находится в командировке за пределами страны.
Мы нашли ее номер через посты в социальных сетях и ознакомили ее с результатами нашего расследования.
Байгаскина заявила, что была основателем компании, но продала ее в мае этого года. Заявив, что когда она владела компанией, «ничего подобного не поставлялось», она повесила трубку.
Позже по электронной почте она сообщила нам, что обвинения «смехотворны» и основаны на «ложной информации».
Наше расследование показало, что в мае этого года она продала «Рама Групп» своей лучшей подруге Ангелине Журенко, владеющей фирмой по продаже нижнего белья в Казахстане.
Журенко сказала нам: «Торговая деятельность ведется исключительно в рамках действующего законодательства Кыргызстана. Компания не нарушает никаких запретов. Любая другая информация является ложной».
Директором другой компании-посредника, «Шисан», значится Евгений Анатольевич Матвеев. Мы изложили ему результаты нашего расследования по электронной почте.
Он назвал наши сведения ложными и сказал, что занимается «поставками исключительно гражданских товаров, произведенных в азиатских странах».
«Это не противоречит законам государства, в котором я работаю, и не имеет никакого отношения к санкциям США, потому что невозможно запретить свободную торговлю азиатскими товарами, доступными для продажи и доставки», - сказал он.
Никаких доказательств того, что Beck Optronics знала об этих поставках или о том, что конечным пунктом назначения линз была Россия, нет.
Компания заявила нам, что не имеет никакого отношения к этим поставкам: «Beck Optronics не поставляла ничего, что противоречило бы экспортным ограничениям Великобритании или каким-либо санкциям, применяемым в Великобритании. Компания не имела никаких дел с какими-либо сторонами или компаниями в России, Кыргызстане или Таиланде, не знала, что какие-либо грузы могут в итоге направляться в любой из этих пунктов назначения, и не отправляла ничего в эти пункты назначения».
В компании считают, что часть оборудования вообще сделана где-то еще, а таможенные документы могли быть подделаны.
Но эти предполагаемые экспортные поставки - часть гораздо более масштабной схемы, включающей в себя поставки из нескольких источников.
Анализ таможенных документов, проведенный вашингтонским аналитическим центром по вопросам безопасности C4ADS, показывает, что с июля по декабрь 2023 года компания «Шисан» осуществила 373 поставки через Кыргызстан в Россию.
Из них 288 содержали товары, подпадающие под таможенные коды «высокоприоритетных предметов для применения на поле боя».
За те же шесть месяцев «Рама Групп» осуществила в общей сложности 1 756 поставок в Россию. Из них 1 355 пришлось на товары из списка «высокоприоритетных товаров для применения на поле боя».
Последние поставки, включая электронные компоненты американских и британских компаний, были произведены для российской компании «Титан-Микро», которая с мая 2023 года находится под санкциями США за работу в российском ВПК.
«Когда они продают эту технологию клиенту, который потенциально может быть российским конечным пользователем, они должны понимать, что это делается для того, чтобы убивать людей», - говорит Елена Трегуб из НАКО, украинской независимой организации по борьбе с коррупцией.
Она предупреждает, что дыры в режиме санкций уносят человеческие жизни.
«Без этих технологий это оружие не летало бы. Управляющая часть этих баллистических ракет, этих беспилотников-камикадзе сделана по западным технологиям», - говорит она.
В мире известно о роли Кыргызстана в уклонении от санкций, введенных против России.
В апреле тогдашний министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Бишкек и призвал власти Кыргызстана строже соблюдать санкции.
Президент Кыргызстана выразил уверенность, что официальный визит лорда Кэмерона в его страну «придаст новый импульс многогранному сотрудничеству между Кыргызстаном и Великобританией».
Дэвид О’Салливан, специальный посланник ЕС по соблюдению санкций, сообщил Би-би-си, что работа по пресечению «незаконных сетей закупок» продолжается и что «компании обязаны проявлять должную добросовестность, чтобы понять, кто является конечным пользователем и где в итоге оказываются "предметы для ведения боевых действий"».