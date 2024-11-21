Расследование Би-би-си: принадлежавшая фотомодели фирма отправляла в Россию британскую военную оптику

Неясно, каким международным маршрутом следовали товары - из документов можно сделать вывод, что некоторые из грузов могли быть отправлены в Таиланд.

Еще четыре поставки продукции Beck Optronics на сумму 1,5 млн долларов (1,1 млн фунтов) провела другая компания из Кыргызстана - ООО «Шисан».

Две из этих них включали «объективы коротковолновых инфракрасных камер» и были отправлены на Уральский оптико-механический завод, который производит оборудование для наведения бомб и также находится под санкциями из-за своих связей с российской армией.

«Рама Групп» и «Шисан» зарегистрированы по одному и тому же адресу в Бишкеке - в современном пятиэтажном доме в благополучном районе города. Однако, когда мы приехали по этому адресу, нам сказали, что Валерия Байгаскина находится в командировке за пределами страны.

Мы нашли ее номер через посты в социальных сетях и ознакомили ее с результатами нашего расследования.

Байгаскина заявила, что была основателем компании, но продала ее в мае этого года. Заявив, что когда она владела компанией, «ничего подобного не поставлялось», она повесила трубку.

Позже по электронной почте она сообщила нам, что обвинения «смехотворны» и основаны на «ложной информации».

Наше расследование показало, что в мае этого года она продала «Рама Групп» своей лучшей подруге Ангелине Журенко, владеющей фирмой по продаже нижнего белья в Казахстане.