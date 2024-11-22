Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился конфисковать частную собственность под предлогом подготовки к чрезвычайным ситуациям. Ранее в РФ приступили к серийному производству мобильных убежищ от радиации. 21 ноября Россия ударила по Украине современной гиперзвуковой ракетой, которая может нести несколько ядерных боеголовок, а Путин выступил с угрозами в адрес союзников Киева.
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«Постоянно или временно. Ленобласть будет изымать заглубленные подвальные помещения для оборудования укрытий и обеспечения безопасности жителей на случай ЧС», - написал Дрозденко в своем Telegram-канале 21 ноября.