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В соседней с Эстонией Ленобласти РФ готовятся к ядерной зиме? Власти конфискуют подвалы под убежища (2)

Обновлено 22 ноября 2024, 09:13
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Александр Дрозденко является одним из самых активных региональных лидеров РФ, который активно вовлечен в процессы по поддержке военной агрессии РФ в Украине. Он лично провожал первые партии мужчин Ленобласти, которые были мобилизованы на фронт после указа Путина в сентябре 2022 года. При этом Дрозденко не находится в санкционных списках ЕС, но находится под санкциями Великобритании и США.
Александр Дрозденко является одним из самых активных региональных лидеров РФ, который активно вовлечен в процессы по поддержке военной агрессии РФ в Украине. Он лично провожал первые партии мужчин Ленобласти, которые были мобилизованы на фронт после указа Путина в сентябре 2022 года. При этом Дрозденко не находится в санкционных списках ЕС, но находится под санкциями Великобритании и США. Фото: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился конфисковать частную собственность под предлогом подготовки к чрезвычайным ситуациям. Ранее в РФ приступили к серийному производству мобильных убежищ от радиации. 21 ноября Россия ударила по Украине современной гиперзвуковой ракетой, которая может нести несколько ядерных боеголовок, а Путин выступил с угрозами в адрес союзников Киева.

«Постоянно или временно. Ленобласть будет изымать заглубленные подвальные помещения для оборудования укрытий и обеспечения безопасности жителей на случай ЧС», - написал Дрозденко в своем Telegram-канале 21 ноября.

О причинах непопулярного решения не сообщается.

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