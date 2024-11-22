Александр Дрозденко является одним из самых активных региональных лидеров РФ, который активно вовлечен в процессы по поддержке военной агрессии РФ в Украине. Он лично провожал первые партии мужчин Ленобласти, которые были мобилизованы на фронт после указа Путина в сентябре 2022 года. При этом Дрозденко не находится в санкционных списках ЕС, но находится под санкциями Великобритании и США.

Фото: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко