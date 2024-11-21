Председателю Нарвского горсобрания вынесен вотум недоверия

Вотум поддержали 20 депутатов. Всего в сессии участвует 30 народных избранников из 31.

Глава новоиспеченной фракции «Нарва 2.0» Михаил Стальнухин предложил выбрать председателем Татьяну Стольфат.

Ранее, отвечая на вопросы Postimees о смене власти в Нарве, Стальнухин сообщил, что не будет претендовать на пост председателя горсобрания.

«Я вижу, как раздражаю практически все партии за пределами Нарвы. Никому не нравится слышать неприятную правду. Поэтому я сообщил госпоже Райк, что отказываюсь выдвигаться на пост председателя горсобрания в интересах формирования новой коалиции. К сожалению, в Эстонии невозможно сотрудничать с Домом Стенбока, оставаясь при этом честным человеком», - заявил он.

В минувший понедельник нарвские политики Катри Райк и Михаил Стальнухин официально объявили о заключении коалиционного договора.

Тогда сообщалось, что новую власть в Нарве будут формировать девять депутатов из фракции Respekt Катри Райк и 11 депутатов горсобрания из новой фракции Михаила Стальнухина, которая будет называться «Narva 2.0». В нее вошли Марина Шурупова, Виктор Шемарин, Татьяна Стольфат, Алексей Мяги, Вадим Орлов, Виктория Лутус, Елена Каврус, Елена Пахомова, Александр Ефимов, Екатерина Голубцова и сам Михаил Стальнухин.

При этом в понедельник говорилось, что Стальнухин займет пост председателя горсобрания, а Райк станет мэром.