Президент Алар Карис созвал на вторую половину дня понедельника, 25 ноября, заседание Совета по государственной обороне, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Украине и Европе, включая защиту подводной критической инфраструктуры и дальнейшую деятельность Эстонии по поддержанию и укреплению трансатлантического сообщения.
Президент Алар Карис созвал на понедельник Совет по государственной обороне
Совет по гособороне является консультативным органом при президенте.
В его состав входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии Рийгикогу по гособороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции и цифровых технологий, министр экономики и промышленности и командующий Силами обороны.
Совет обсуждает и высказывает свое мнение по вопросам, имеющим важное значение для гособороны.