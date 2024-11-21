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Президент Алар Карис созвал на понедельник Совет по государственной обороне

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Президент Алар Карис.
Президент Алар Карис. Фото: Madis Veltman

Президент Алар Карис созвал на вторую половину дня понедельника, 25 ноября, заседание Совета по государственной обороне, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Украине и Европе, включая защиту подводной критической инфраструктуры и дальнейшую деятельность Эстонии по поддержанию и укреплению трансатлантического сообщения.

Совет по гособороне является консультативным органом при президенте.

В его состав входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии Рийгикогу по гособороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции и цифровых технологий, министр экономики и промышленности и командующий Силами обороны.

Совет обсуждает и высказывает свое мнение по вопросам, имеющим важное значение для гособороны.

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