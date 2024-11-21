Президент Алар Карис созвал на понедельник Совет по государственной обороне

Президент Алар Карис созвал на вторую половину дня понедельника, 25 ноября, заседание Совета по государственной обороне, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Украине и Европе, включая защиту подводной критической инфраструктуры и дальнейшую деятельность Эстонии по поддержанию и укреплению трансатлантического сообщения.