В среду, 20 ноября, в День достоинства и свободы, украинцы и их союзники собрались у посольства России в Таллинне. Участники митинга почтили память тех, кто отстаивал независимость Украины, и выразили благодарность всем, кто поддерживает страну в ее борьбе за свободу.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ 1000 дней борьбы: в Таллинне прошел митинг у российского посольства
Уже третий год подряд Ассоциация украинских организаций в Эстонии отмечает День достоинства и свободы на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
«Украина продолжает бороться за свою независимость, где достоинство и свобода остаются главными ценностями этой борьбы! Сегодня мы чтим тех украинцев, которые еще 20 лет назад встали на защиту нашего права на европейское будущее. Благодаря тем, кто боролся тогда, и тем, кто защищает страну сейчас, мы остаемся свободными», - написала Ассоциация на своей странице в Facebook.
В среду все желающие собрались у посольства России в Эстонии, чтобы напомнить всему миру, что Украина сопротивляется российскому агрессору и уже 1000 дней ведет ожесточенную борьбу за свою независимость и свободу.
«Изначальный план агрессора предполагал быстрый захват Киева за три дня и установление в Украине пророссийского режима. Но Украина выдержала 1000 дней. Она не только не сдалась, но и сплотила вокруг себя весь мир. Это были 1000 дней невероятно сложной борьбы за наше существование. Это были 1000 дней, в течение которых украинский народ доказал, что наше единство и несгибаемость способны противостоять самому жестокому врагу в мире», - заявил во время митинга председатель Ассоциации украинских организаций в Эстонии Владимир Паламар.
К участникам митинга также обратилась волонтер Ассоциации и модератор платформы Strichka «Сообщество. Эстония» Анна Кириенко.
«Сегодня мы собрались здесь благодаря активистам, которые вот уже десять лет подряд напоминают всем гражданам Эстонии, что в Украине идет война. Это минимум, что мы можем сделать для нашей страны: гордиться тем, что мы украинцы, прославлять Украину в мире, говорить о нашей культуре, ведь мы по-настоящему нация с богатой культурой», - отметила она.
Кириенко также призывала всех присоединяться к платформе Strichka, которая организует такие мощные глобальные акции и к которым присоединяются украинцы по всему миру. «Это платформа для активных и небезразличных украинцев, которые, находясь в разных уголках мира, делают все возможное, чтобы помогать Украине и напоминать гражданам других стран, что нам нужна поддержка, чтобы защищать себя и Европу», - сказала Анна.
«К сожалению, это также 1000 дней наших больших потерь и общего горя. Каждый день в Украине от российских бомб погибают гражданские и военные. Каждый день кто-то хоронит своих родителей, мужей и детей. Это бесконечная боль. За время этой войны погибло 585 детей, и это официальное число уже увеличилось за последние два дня. Сегодня Всемирный день ребенка, и мы хотим напомнить всему миру, что наши дети - самые незащищенные в мире. Они, как и все другие дети, хотят радостно встречать Рождество, а не прятаться ежедневно в бомбоубежищах. Сколько еще детей должно погибнуть в Украине, чтобы весь мир, наконец, понял, что кремлевский диктаторский режим должен быть наказан как можно скорее?» - подчеркнула глава по коммуникациям Ассоциации Инна Гордиенко.
Эстонские активисты Антс Эрм и Тармо Круузимяэ также выступили с поддержкой украинского народа и призывом к миру помнить о преступлениях, совершаемых Россией против Украины.
Во время акции представители Ассоциации раздали всем присутствующим ленточки с надписью «Unbroken for 1000 days» (Несгибаемые уже 1000 дней), изготовленные командой Strichka к глобальной акции, проходившей по всему миру.
«Прошло уже почти 1000 дней с тех пор, как Украина с мужеством борется за свою свободу и независимость. 1000 дней бесконечной стойкости и несгибаемости, которые не только укрепили нас, но и объединили мир вокруг идеи справедливости и поддержки. Мы показываем миру, что готовы бороться за свою победу, несмотря на все испытания», - говорится в заявлении Strichka.
В завершение митинга к присутствующим обратился общественный активист Андрей Яценко: «Мы осознаем, сколько поддержки и помощи нам оказывают многие европейские страны! В частности, Эстония - это главный лоббист Украины в Европе, наш надежный партнер и союзник с самого начала российской агрессии. Мы ценим, сколько эстонское правительство сделало для наших граждан, тысячи которых нашли убежище в Эстонии. В этот день мы хотим поблагодарить эстонский народ за 1000 дней мощной поддержки!»
Ассоциация благодарит всех, кто присоединился к вчерашнему митингу, в особенности группе активистов - эстонцев и украинцев, которые уже 10 лет привлекают внимание мировой общественности к преступлениям России в Украине у посольства России в Таллинне.