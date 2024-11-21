ГАЛЕРЕЯ 1000 дней борьбы: в Таллинне прошел митинг у российского посольства

Уже третий год подряд Ассоциация украинских организаций в Эстонии отмечает День достоинства и свободы на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

«Украина продолжает бороться за свою независимость, где достоинство и свобода остаются главными ценностями этой борьбы! Сегодня мы чтим тех украинцев, которые еще 20 лет назад встали на защиту нашего права на европейское будущее. Благодаря тем, кто боролся тогда, и тем, кто защищает страну сейчас, мы остаемся свободными», - написала Ассоциация на своей странице в Facebook.

В среду все желающие собрались у посольства России в Эстонии, чтобы напомнить всему миру, что Украина сопротивляется российскому агрессору и уже 1000 дней ведет ожесточенную борьбу за свою независимость и свободу.

«Изначальный план агрессора предполагал быстрый захват Киева за три дня и установление в Украине пророссийского режима. Но Украина выдержала 1000 дней. Она не только не сдалась, но и сплотила вокруг себя весь мир. Это были 1000 дней невероятно сложной борьбы за наше существование. Это были 1000 дней, в течение которых украинский народ доказал, что наше единство и несгибаемость способны противостоять самому жестокому врагу в мире», - заявил во время митинга председатель Ассоциации украинских организаций в Эстонии Владимир Паламар.

К участникам митинга также обратилась волонтер Ассоциации и модератор платформы Strichka «Сообщество. Эстония» Анна Кириенко.