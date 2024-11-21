Украина будет закупать у Эстонии вооружение для обороны

На встрече министров обороны Северных стран и Балтии обсуждались помощь Украине и Молдове, а также безопасности региона Балтийского моря.

«На заседании мы с коллегами решительнее, чем раньше, обсуждали продолжение военной помощи Украине. Мы призываем союзников выделить на эти цели 0,25% ВВП. Стратегия Эстонии состоит в том, чтобы выделить поддержку в этом размере в 2024-2027 годах, и в этом году мы достигли этой цели за счет нашего ВВП. В ближайшие годы мы сосредоточимся на оказании военной помощи Украине за счет продукции эстонской оборонной промышленности», - заявил Певкур.

На встрече также обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря и подводные кабели, которые были повреждены в Балтийском море на этой неделе.

Министры обороны стран Северной Европы и Балтии также обсудили вопросы, связанные с оборонной помощью Молдове. «Поддержка Эстонии Молдовы в сфере обороны - это, прежде всего, реализация средств Европейского фонда мира посредством закупок с целью укрепления вооруженных сил Молдовы», - сказал Певкур.

Сообщается также, что меморандум об оборонных закупках, подписанный между Эстонией и Украиной, создает основу для «организации вооруженными силами Украины закупок у эстонской оборонной промышленности в соответствии с военными потребностями Украины».

В Северную группу входят министры обороны Великобритании, Германии, Нидерландов, Польши, Скандинавии и стран Балтии. Группа Скандинавия-Балтика объединяет страны Северной Европы и государства Балтии.