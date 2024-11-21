Министр обороны Ханно Певкур и министр обороны Украины Рустем Умеров подписали сегодня в Копенгагене меморандум об оборонных закупках. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.
Украина будет закупать у Эстонии вооружение для обороны
На встрече министров обороны Северных стран и Балтии обсуждались помощь Украине и Молдове, а также безопасности региона Балтийского моря.
«На заседании мы с коллегами решительнее, чем раньше, обсуждали продолжение военной помощи Украине. Мы призываем союзников выделить на эти цели 0,25% ВВП. Стратегия Эстонии состоит в том, чтобы выделить поддержку в этом размере в 2024-2027 годах, и в этом году мы достигли этой цели за счет нашего ВВП. В ближайшие годы мы сосредоточимся на оказании военной помощи Украине за счет продукции эстонской оборонной промышленности», - заявил Певкур.
На встрече также обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря и подводные кабели, которые были повреждены в Балтийском море на этой неделе.
Министры обороны стран Северной Европы и Балтии также обсудили вопросы, связанные с оборонной помощью Молдове. «Поддержка Эстонии Молдовы в сфере обороны - это, прежде всего, реализация средств Европейского фонда мира посредством закупок с целью укрепления вооруженных сил Молдовы», - сказал Певкур.
Сообщается также, что меморандум об оборонных закупках, подписанный между Эстонией и Украиной, создает основу для «организации вооруженными силами Украины закупок у эстонской оборонной промышленности в соответствии с военными потребностями Украины».
В Северную группу входят министры обороны Великобритании, Германии, Нидерландов, Польши, Скандинавии и стран Балтии. Группа Скандинавия-Балтика объединяет страны Северной Европы и государства Балтии.