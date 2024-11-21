Просто проехал мимо: автобус не остановился на остановке, где стояли люди

В воскресенье вечером в Facebook-группе Märgatud Pärnus появилось сообщение от местной жительницы, которая рассказала о неприятной ситуации. Она пожаловалась, что автобус №40 должен был остановиться на остановке Таммеоя в 17:31, но водитель проехал мимо, оставив пассажиров на улице.

«Ты, водитель автобуса №40, который сегодня должен был остановиться, но проехал мимо, знай: пассажиры остались на остановке! Даже не удосужился заехать. Тебе не место за рулем автобуса», - эмоционально написала женщина, добавив, что ее сын не смог уехать на автобусе, который ходит всего раз в день.