Общественный транспорт Пярну оказался в центре внимания после недавнего инцидента на маршруте №40. В социальных сетях пассажиры выразили недовольство из-за случаев, когда водители автобусов проезжают мимо остановок, игнорируя ожидающих, или не дают выйти пассажирам.
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Просто проехал мимо: автобус не остановился на остановке, где стояли люди
В воскресенье вечером в Facebook-группе Märgatud Pärnus появилось сообщение от местной жительницы, которая рассказала о неприятной ситуации. Она пожаловалась, что автобус №40 должен был остановиться на остановке Таммеоя в 17:31, но водитель проехал мимо, оставив пассажиров на улице.