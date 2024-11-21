Грузооборот эстонских портов в октябре значительно вырос

Загрузка грузов, то есть погрузка на суда, увеличилась на 27,3% и составила почти 1,3 миллиона тонн. Разгрузка грузов (выгрузка с судов) выросла на 5,2%, достигнув 812 600 тонн, как следует из данных Департамента статистики.

За первые десять месяцев через эстонские порты было обработано более 18,6 миллиона тонн грузов. Из них около 11,3 миллиона тонн были загружены, а более 7,3 миллиона тонн разгружены.

В прошлом году грузооборот эстонских портов сократился на 31%, составив чуть менее 23 миллионов тонн. Годом ранее через эстонские порты было обработано около 33,2 миллиона тонн грузов, что на 15,5% меньше, чем в 2021 году.

В 2023 году общий объем загрузки составил 13,9 миллиона тонн, а разгрузки - около 9,1 миллиона тонн, что на 30,4% и 31,9% меньше, чем в 2022 году.