Задачи программы развития больничной сети, установленные до 2040 года, помимо объединения таллиннских больниц, предусматривают сохранение в уездных больницах только наиболее часто используемых услуг, но это может означать, что, например, рожать придется ехать в более крупный город.
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Больничная реформа должна спасти уездные больницы
Основным направлением программы развития, подготовленного Министерством социальных дел, эксперт по сети здравоохранения министерства Хели Палусте назвала объединение таллиннских больниц, что означает, что примерно половина от общего числа врачей-специалистов Эстонии будет сосредоточена в столице. Согласно планам, клиника Тартуского университета станет академическим и исследовательским центром передового опыта, где будут готовить врачей, а основное внимание будет уделяться, в частности, редким заболеваниям и трансплантации органов.