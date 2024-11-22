Больничная реформа должна спасти уездные больницы

Катрин Линд родила своих детей в раквереской больнице. По словам матери, ей было важно, чтобы Карл, которому уже два с половиной года, и младшенький, девятимесячный Реми, родившийся 29 февраля, появились на свет в больнице недалеко от дома.

Фото: Marianne Loorents