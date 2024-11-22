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Больничная реформа должна спасти уездные больницы

Перевод: Александр Шкут
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Катрин Линд родила своих детей в раквереской больнице. По словам матери, ей было важно, чтобы Карл, которому уже два с половиной года, и младшенький, девятимесячный Реми, родившийся 29 февраля, появились на свет в больнице недалеко от дома.
Катрин Линд родила своих детей в раквереской больнице. По словам матери, ей было важно, чтобы Карл, которому уже два с половиной года, и младшенький, девятимесячный Реми, родившийся 29 февраля, появились на свет в больнице недалеко от дома. Фото: Marianne Loorents

Задачи программы развития больничной сети, установленные до 2040 года, помимо объединения таллиннских больниц, предусматривают сохранение в уездных больницах только наиболее часто используемых услуг, но это может означать, что, например, рожать придется ехать в более крупный город.

Основным направлением программы развития, подготовленного Министерством социальных дел, эксперт по сети здравоохранения министерства Хели Палусте назвала объединение таллиннских больниц, что означает, что примерно половина от общего числа врачей-специалистов Эстонии будет сосредоточена в столице. Согласно планам, клиника Тартуского университета станет академическим и исследовательским центром передового опыта, где будут готовить врачей, а основное внимание будет уделяться, в частности, редким заболеваниям и трансплантации органов.

«Программа развития нацелена на обновление и увеличение эффективности больничной сети, чтобы она отвечала потребностям общества, – сказала Палусте. – В уездных больницах производится обновление пакетов услуг. Таким образом будет обеспечиваться то, чтобы во всех них оставалась доступной специализированная помощь, в том числе круглосуточная неотложная помощь».

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