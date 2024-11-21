Путин: мы вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют применять свое оружие против России

«Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально», - заявил Путин.

Президент РФ также «рекомендовал задуматься» властям стран, которые «вынашивают планы» использовать своих военных против России.

В том же обращении Путин заявил, что Россия провела испытания экспериментальной баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ответ на то, что ВСУ атаковали цели в России с помощью западных ракет ATACMS и Storm Shadow. По словам Путина, целью российской атаки стал объект оборонно-промышленного комплекса в Днепре.

«Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута», - заявил Путин.

По его словам, Россия нанесла удар по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Путин утверждает, что средств противодействия ракетам «Орешник» сейчас нет. «Ракеты атакуют цель со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено», - заявил Путин.

Президент РФ заявил, что Россия провела испытания в ответ на то, что Вооруженные силы Украины 19 и 21 ноября атаковали цели в Брянской и Курской областях, применив американские ракеты ATACMS и франко-английские Storm Shadow (SCALP). По его словам, при атаке ВСУ по командному пункту в Курской области есть погибшие и раненые, при атаке в Брянской области никто не пострадал.

Путин добавил, что Россия будет предупреждать мирных жителей при испытании таких систем как «Орешник».

Путин назвал применение «Орешника» ответом на то, что США планируют производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности.