Как долго продержится новая коалиция в Нарве? Что нужно сделать по-другому? Какую роль в делах Нарвы будет играть Михаил Стальнухин? Видит ли Катри Райк свое будущее в рядах социал-демократов?
Катри Райк: мнения бывают разными, Стальнухина не отменить; пристраивать своих на теплые места не позволю (1)
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире кандидат в мэры Нарвы, депутат Нарвского горсобрания Катри Райк.
Выдержки из беседы:
– Как долго продержится новая коалиция? Как решать вопросы при таком минимальном перевесе, как был вчера?
– Новой коалиции осталось работать 10 месяцев до выборов. В предвыборной ситуации никаких особо больших решений не принимается. Вчера была пройдена первая треть пути, который состоит из выборов нового председателя Горсобрания, выражения недоверия прежнему руководству, выборов нового мэра и вице-мэров, утверждения нового состава Нарской горуправы, назначения председателей комиссий в Горсобрании и распределения мест в горсоветах.
Действительно вчера было принято решение с минимальным перевесом в один голос: мы имели 16 голосов из 31-го. Надо сказать, что нарвские политики хорошо разбираются в арифметике и умеют считать до 16. Все депутаты Нарвского горсобрания ранее успели побывать друг с другом и в коалиции, и в оппозиции.
– Не возникло ли у вас ощущения, что стороны сначала подписались под новым коалиционным соглашением, а потом задумались о смысле коалиции?
– С момента подписания до сегодняшнего дня уже много чего изменилось. Михаил Стальнухин снял свою кандидатуру на место председателя Горсобрания, эту должность в итоге заняла Татьяна Стольфат.
Хочу подчеркнуть, что у нас со Стальнухиным длинная история общения протяженностью 25 лет, начиная со строительства Нарвского колледжа. Тогда меня упрекали в том, что я не умею с Михаилом общаться. Сейчас звучат заявления, что беда в том, что Райк умеет со Стальнухиным общаться.
– Какую роль в делах Нарвы в дальнейшем будет играть этот политик?
– Во-первых, его слово всегда было значимым, даже если он не занимал руководящих постов. Разумеется, у него и дальше будет возможность высказываться по разным вопросам. В коалиции он будет одной из важных персон. Да, у Стальнухина – свои взгляды, но он пользуется большой поддержкой среди горожан.
Складывается впечатление, что кому-то очень хотелось бы зажмурить глаза и представить, что Стальнухина не существует. Но он есть! Отменить его невозможно.
Будем честны: его высказывания по поводу правительства Эстонии, войны в Украине разделяют многие простые люди. Сейчас иметь другую точку зрения непопулярно, это сразу воспринимается негативно. В результате мы снова получим vaikiv ajastu – эпоху безмолвия. Такой период уже был в эстонской истории во второй половине 30-х годов.
Я всегда боюсь, если люди долго не высказываются, ведь накопившееся должно перекипать. Эстонцы и все наши эстоноземельцы должны понимать, что подобные мнения существуют. И с этим надо жить. Жаль, что за 1000 последних дней мы разошлись по разные стороны, и не хотим слышать друг друга.
Иногда у меня возникает такое чувство, что я стала мостом или переводчиком – перевожу для эстонцев послания из Нарвы, а для нарвитян – точку зрения эстонцев.
Мне очень больно, когда нарвитяне у меня спрашивают, а что с нами будет дальше? Почему в Таллинне к нам так плохо относятся? Что нам делать-то? И сколько это будет длиться?
Знаете, в Нарву приезжают смотреть на местных жителей как на нечто диковинное. Как будто бы мы медведи, только прячем от приезжих свои уши (изображает в кадре уши - см. фото). Повторю, что Нарва – эстонский город с преимущественно русскоязычным населением. Да, здесь свои вызовы и проблемы, но это нормальный город. Дайте только нам развиваться! Позвольте выйти из стагнации и двигаться дальше!
– Что вы планируете сделать по-другому? Назовите ключевые пункты программы новой коалиции!
– Нарва превратилась из города с самым низким тарифом на отопление в город с самой высокой ценой.
– Мэр Яан Тоотс тоже что-то предпринимал, даже договорился о запуске сланцевого котла Балтийской ТЭЦ на зиму, чтобы сдержать рост цен. Разве не так?
– Да, но работа котла рассчитана только 2000 часов, потом понадобится капремонт, который обойдется в 6 млн евро. Нужно искать долговременное решение! Это значит, что придется всем надоедать – звонить, разговаривать, общаться.
Еще один ключевой пункт программы – качество лечения в Нарвской больнице, строительство новой больницы. В числе приоритетов – инвестиции в создание новых рабочих мест, повышение качества образования на эстонском, готовность к кризисным ситуациям.
Мы обещаем не распылять силы на неважные темы, такие как объединение Нарвы с Нарва-Йыэсуу. Важно, чтобы в совете Нарвского музея были представлены люди, способные сотрудничать с государством.
И чем я точно не буду заниматься, так это тем, чтобы искать работу членам Горсобрания и их близким. Я не одобряю больших доплат (lisatasu – по-эст.), которые возможны, когда депутаты имеют должности в городской системе. К сожалению, сейчас это является обычной нарвской практикой.
Будем стараться, потихоньку менять Нарву и ее политическую культуру. Еще важнее – вернуть людям хоть каплю веры в будущее.
Подробнее в повторе!
- Как долго продержится новая коалиция?
- Как решать проблемы минимальным большинством?
- Чем не устраивала старая коалиция?
- Что не так с нарвскими центристами?
- Готова ли программа коалиции Райк?
- Какую роль в делах Нарвы в дальнейшем будет играть Михаил Стальнухин?