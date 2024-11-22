– Какую роль в делах Нарвы в дальнейшем будет играть этот политик?

– Во-первых, его слово всегда было значимым, даже если он не занимал руководящих постов. Разумеется, у него и дальше будет возможность высказываться по разным вопросам. В коалиции он будет одной из важных персон. Да, у Стальнухина – свои взгляды, но он пользуется большой поддержкой среди горожан.

Складывается впечатление, что кому-то очень хотелось бы зажмурить глаза и представить, что Стальнухина не существует. Но он есть! Отменить его невозможно.

Будем честны: его высказывания по поводу правительства Эстонии, войны в Украине разделяют многие простые люди. Сейчас иметь другую точку зрения непопулярно, это сразу воспринимается негативно. В результате мы снова получим vaikiv ajastu – эпоху безмолвия. Такой период уже был в эстонской истории во второй половине 30-х годов.

Я всегда боюсь, если люди долго не высказываются, ведь накопившееся должно перекипать. Эстонцы и все наши эстоноземельцы должны понимать, что подобные мнения существуют. И с этим надо жить. Жаль, что за 1000 последних дней мы разошлись по разные стороны, и не хотим слышать друг друга.

Иногда у меня возникает такое чувство, что я стала мостом или переводчиком – перевожу для эстонцев послания из Нарвы, а для нарвитян – точку зрения эстонцев.