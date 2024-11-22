Пт, 22.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Студия Postimees: что может изменить в Нарве будущий мэр Катри Райк?

Copy

Как долго продержится новая коалиция в Нарве? Что нужно сделать по-другому? Какую роль в делах Нарвы будет играть Михаил Стальнухин? Видит ли Катри Райк свое будущее в рядах социал-демократов?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире кандидат в мэры Нарвы Катри Райк. Следите за эфиром в 13:40!

  • Как долго продержится новая коалиция?
  • Как решать проблемы минимальным большинством?
  • Чем не устраивала старая коалиция?
  • Что не так с нарвскими центристами?
  • Готова ли программа коалиции Райк?
  • Какую роль в делах Нарвы в дальнейшем будет играть Михаил Стальнухин?
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх