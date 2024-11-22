Как долго продержится новая коалиция в Нарве? Что нужно сделать по-другому? Какую роль в делах Нарвы будет играть Михаил Стальнухин? Видит ли Катри Райк свое будущее в рядах социал-демократов?
Студия Postimees: что может изменить в Нарве будущий мэр Катри Райк?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире кандидат в мэры Нарвы Катри Райк. Следите за эфиром в 13:40!
- Как долго продержится новая коалиция?
- Как решать проблемы минимальным большинством?
- Чем не устраивала старая коалиция?
- Что не так с нарвскими центристами?
- Готова ли программа коалиции Райк?
- Какую роль в делах Нарвы в дальнейшем будет играть Михаил Стальнухин?