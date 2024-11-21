Всплеск вирусных инфекций: коронавирус за неделю затронул почти 800 человек

Из 17 лабораторно подтвержденных случаев вируса гриппа 15 были вирусами гриппа А и два - вирусом гриппа В. Число заболевших гриппом постепенно увеличивается, однако стойкого распространения вируса гриппа пока не наблюдается. С начала сезона в госпитализации из-за гриппа нуждались четыре человека.

За неделю коронавирусом заболели 782 человека. Значительный рост заболеваемости наблюдался у детей 5-9 лет и 10-14 лет, среди коорых заболеваемость увеличилась на 80 и 62,5 процента соответственно.

Из-за коронавируса были госпитализированы 30 человек, из них 24 старше 60 лет. Число госпитализированных с тяжелой формой коронавируса увеличилось на 36,4 процента.

Всего на прошлой неделе по поводу вирусных инфекций верхних дыхательных путей к врачам обратились 3002 человека, из них 41 процент были дети. Средний показатель заболеваемости на 100 000 жителей составил 219,8. Больше всего болело детей в возрасте до пяти лет.

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей остается стабильной, и в ноябре она ниже, чем в предыдущие годы.

Выявлены возбудители гриппа и коронавируса и в ходе мониторинга, что позволяет предположить, что распространение этих инфекций может активизироваться в ближайшие недели.