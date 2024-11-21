Цены на топливо стремительно растут

За последние десять дней цены на топливо в Эстонии заметно выросли: дизельное топливо подорожало на 5,45%, бензин 95 - на 4,46%, а бензин 98 - на 4,32%. Основными причинами роста стали геополитическая напряженность и риски перебоев в поставках энергии.