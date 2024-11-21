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Цены на топливо стремительно растут

Перевод: Каролийна Вертяева
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Цены на топливо в Таллинне 1 мая 2024.
Цены на топливо в Таллинне 1 мая 2024. Фото: Konstantin Sednev

За последние десять дней цены на топливо в Эстонии заметно выросли: дизельное топливо подорожало на 5,45%, бензин 95 - на 4,46%, а бензин 98 - на 4,32%. Основными причинами роста стали геополитическая напряженность и риски перебоев в поставках энергии.

К вечеру четверга цены на топливо значительно выросли. На автоматической заправке Neste литр бензина 95 стоил 1,639 евро, бензина 98 - 1,689 евро. Дизельное топливо оставалось несколько дешевле - 1,539 евро за литр.

Заправка бака объемом 50 литров обошлась бы в 81,95 евро для бензина 95, 84,45 евро для бензина 98 и 76,95 евро для дизельного топлива.

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