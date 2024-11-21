С дороги съехал автобус с пассажирами

По предварительной информации, рейсовый автобус потерял управляемость и съехал с дороги.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Барбары Лихтфельдт, точное количество пассажиров неизвестно, так как большинство из них покинули место происшествия.

На медицинский осмотр в больницу была доставлена 79-летняя женщина.

Полицейские на месте происшествия установили, что водитель был трезв и имел соответствующую категорию водительских прав.