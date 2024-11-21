В Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в четверг в 17:16 на 4,1 километре дороги Линди-Лию-Ярве в городе Пярну.
С дороги съехал автобус с пассажирами
По предварительной информации, рейсовый автобус потерял управляемость и съехал с дороги.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Барбары Лихтфельдт, точное количество пассажиров неизвестно, так как большинство из них покинули место происшествия.
На медицинский осмотр в больницу была доставлена 79-летняя женщина.
Полицейские на месте происшествия установили, что водитель был трезв и имел соответствующую категорию водительских прав.