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С дороги съехал автобус с пассажирами

Перевод: Каролийна Вертяева
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Полиция.
Полиция. Фото: Madis Veltman

В Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в четверг в 17:16 на 4,1 километре дороги Линди-Лию-Ярве в городе Пярну.

По предварительной информации, рейсовый автобус потерял управляемость и съехал с дороги.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Барбары Лихтфельдт, точное количество пассажиров неизвестно, так как большинство из них покинули место происшествия.

На медицинский осмотр в больницу была доставлена 79-летняя женщина.

Полицейские на месте происшествия установили, что водитель был трезв и имел соответствующую категорию водительских прав.

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