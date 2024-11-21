«История восстановления нашей независимости показывает, что Эстония всегда умела противостоять сильным и могущественным. Сопротивление тиранам, агрессорам и несправедливости у нас в крови. Как и неприятие любых попыток решать за нас нашу судьбу», - сказал президент Алар Карис на праздновании 106-й годовщины Сил обороны Эстонии.
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Алар Карис: сопротивление сильным у Эстонии в крови (1)
Он подчеркнул, что эстонцы всегда умели держаться твердо, объединяться друг с другом и с международными партнерами, вставать на защиту своей страны, своих близких и своего образа жизни. «История доказала, что народы, которые готовы и способны себя защищать, продолжают существовать, а не исчезают и не растворяются в других», - отметил президент.