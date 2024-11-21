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Алар Карис: сопротивление сильным у Эстонии в крови (1)

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Президент Алар Карис на праздновании 106-й годовщины Сил обороны Эстонии.
Президент Алар Карис на праздновании 106-й годовщины Сил обороны Эстонии. Фото: Presidendi kantselei

«История восстановления нашей независимости показывает, что Эстония всегда умела противостоять сильным и могущественным. Сопротивление тиранам, агрессорам и несправедливости у нас в крови. Как и неприятие любых попыток решать за нас нашу судьбу», - сказал президент Алар Карис на праздновании 106-й годовщины Сил обороны Эстонии.

Он подчеркнул, что эстонцы всегда умели держаться твердо, объединяться друг с другом и с международными партнерами, вставать на защиту своей страны, своих близких и своего образа жизни. «История доказала, что народы, которые готовы и способны себя защищать, продолжают существовать, а не исчезают и не растворяются в других», - отметил президент.

Карис также заявил, что дух эстонских военных основывается на воле народа - стойко и уверенно противостоять врагу, каким бы сильным он ни казался. «Я никогда не слышал от наших военнослужащих страха перед противником. Наоборот, каждый раз я вижу их уверенность и готовность предотвращать угрозы врага еще до их начала», - сказал президент.

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