Он подчеркнул, что эстонцы всегда умели держаться твердо, объединяться друг с другом и с международными партнерами, вставать на защиту своей страны, своих близких и своего образа жизни. «История доказала, что народы, которые готовы и способны себя защищать, продолжают существовать, а не исчезают и не растворяются в других», - отметил президент.