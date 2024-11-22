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МНЕНИЕ Советник по языковой политике: проблема с учителями эстонского языка решается

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Детский сад, а затем и школа должны способствовать сохранению и развитию прекрасного родного языка, усвоенного в детстве.
Детский сад, а затем и школа должны способствовать сохранению и развитию прекрасного родного языка, усвоенного в детстве. Фото: Margus Ansu
  • Восемьдесят процентов учителей эстонского языка соответствуют квалификации
  • Четверть учителей эстонского языка старше шестидесяти лет
  • Для тех, кто готов поменять карьеру, существуют программы получения образования

В настоящее время проводится важнейшая с самого восстановления Эстонией независимости образовательная реформа - переход на образование на эстонском языке. Кроме того, нельзя забывать об обучении эстонскому языку как родному, пишет советник отдела языковой политики Министерства образования и науки Хелин Каск.

За последние десять лет увеличилось количество учителей эстонского языка и литературы, а также количество должностей в школах с эстонским языком обучения. Многие учителя эстонского языка и литературы помимо указанных предметов преподают и другие предметы, то есть многие учителя эстонского языка и литературы являются преподавателями нескольких предметов. Всего в 2023/2024 учебном году статус учителя был присвоен 2532 человек, они занимали 2263 должности, что составляет шестнадцать процентов всех должностей учителей в общеобразовательных школах Эстонии.

Учителя эстонского языка стареют

В 2023/2024 учебном году 55 процентов учителей эстонского языка были старше пятидесяти лет: большинство учителей находятся в возрастной группе 50–59 лет (29 процентов) и 60 лет и старше (26 процентов). Доля учителей в возрасте до 39 лет за последние пять учебных лет составила в среднем 24 процента, а доля учителей в возрасте 40–49 лет – в среднем 22 процента. Поскольку доля учителей эстонского языка и литературы в возрасте 50+ в школах с эстонским языком обучения выше среднего возраста учителей общеобразовательных школ, потребность в замене учителей эстонского языка и литературы из-за возраста выше, чем в школах с эстонским языком обучения в целом.

Согласно Закону об основной школе и гимназии, учитель основной школы и гимназии должен иметь степень магистра или приравненную к ней квалификацию, педагогическую профессию и знание эстонского языка в соответствии с требованиями, установленными Законом о языке и требованиям, принятым на его основе. Во многих случаях степень магистра получается после завершения магистерской программы для учителей-предметников и классных учителей, но в школах также работает много людей, сменивших профессию.

Учитель должен иметь степень магистра или эквивалентную квалификацию, педагогическую специальность и достаточное знание эстонского языка. В области преподавания эстонского языка и литературы требованиям соответствуют восемьдесят процентов учителей

2023/2024. в учебном году 69 процентов учителей эстонского языка и литературы в школах с эстонским языком обучения имели как минимум степень магистра или соответствующую квалификацию, квалификацию между степенью магистра и доктора или степень доктора. Еще одиннадцать процентов учителей получили соответствующее требованиям образование, но не соответствуют требованиям профессиональной квалификации и/или уровню эстонского языка.

Таким образом, восемьдесят процентов учителей эстонского языка и литературы хотя бы частично соответствуют квалификационным требованиям. Те, кто не соответствует квалификационным требованиям, работают преимущественно в Ярвамаа, Рапламаа и Ляэне-Вирумаа.

Однако соблюдение квалификационных требований учителей важно, поскольку оно влияет на результаты обучения учащихся и, следовательно, на приобретение компетенций, установленных в учебной программе. Анализ результатов экзамена 2023 года по эстонскому языку в основной школе показал, что результаты экзамена ниже среднего были в уездах, где доля учителей, не соответствующих квалификационным требованиям, была выше.

Обучение эстонскому языку развивается

Обучение эстонскому языку должно идти в ногу с социальными изменениями. Чтобы справиться с ними, в ближайшем будущем будут важны такие ключевые слова, как текстоцентричное преподавание языка, поддержка многоязычия и мультикультурализма, а также повышение квалификации учителей.

Что касается текстоцентричного преподавания языка, то к нынешнему времени обновлен план в области преподавания эстонского языка как предмета, и большинство школ с эстонским языком обучения введут обновления к 1 сентября 2024 года. Теперь значительно больший упор делается на преподавание языка на основе текста, а также больше внимания уделяется повышению языковой осведомленности учащихся в целом при описании результатов обучения.

Анализ результатов экзамена по эстонскому языку в начальной школе показал, что результаты экзамена ниже среднего были в тех уездах, где доля учителей, не соответствующих квалификационным требованиям, была выше

Вкратце, основная идея текстоцентричного обучения языку заключается в том, что на уроках эстонского языка учащиеся соприкасаются с как можно большим количеством различных текстов. Цель состоит в том, чтобы дать учащимся знания и навыки чтения, понимания и составления различных типов текстов таким образом, чтобы они могли самостоятельно делать адекватный языковой выбор в будущем, в том числе и в новых коммуникативных ситуациях и контекстах. Также важно интегрировать обучение языку и предмету, а это значит, что эстонский язык должен изучаться и на уроках по другим предметам, например, учитель истории обращает внимание на написание исторических событий с прописной или строчной буквы, а учитель математики на формулировку текста задания.

В сентябре этого года начался переход на эстоноязычное образование, который продлится до 2030 года. Это означает, что с каждым годом в классе становится все больше учеников, родной язык которых не является эстонским. Почти четверть учащихся общеобразовательных школ являются носителями родного языка, отличного от эстонского, но помимо родного языка важно также культурное происхождение учащихся, особенно в глобализирующемся обществе.

В прошлом году 14 марта отмечали День родного языка у памятника Кристьяну Яаку Петерсону на Тоомемяги в Тарту.
В прошлом году 14 марта отмечали День родного языка у памятника Кристьяну Яаку Петерсону на Тоомемяги в Тарту. Фото: Маргус Ансу

Поэтому все больше и больше учителей нуждаются в навыках и знаниях о том, как преподавать эстонский язык как второй или иностранный, а также поддерживать многоязычие и мультикультурализм, чтобы учитывать культурное происхождение и особенности учащихся в классе, чтобы они не потеряли свою идентичность. В то же время обучение на эстонском языке все же позволит им интегрироваться в культурное и ценностное пространство Эстонии, чтобы предоставить им лучшие возможности для дальнейшего обучения или поиска предпочтительной работы в будущем.

Повышение квалификации

Во всем этом важное значение имеет развитие учителей. Чтобы в Эстонии было больше учителей, соответствующих квалификационным требованиям, запущена программа «Академия учителей». Программа является частью деятельности «Начальное и дополнительное образование и подготовка новых работников в сфере образования и работы с молодежью» и финансируется совместно с Европейским союзом.

Цель программы «Академия учителей» – предложить учителям, уже работающим в школах, гибкие возможности для обучения наряду с работой и семейной жизнью. Для этого при присоединении к программе картируется предыдущий опыт учебы и работы и составляется траектория обучения, чтобы не имеющий квалификации преподаватель мог достичь степени магистра, необходимой для соответствия квалификационных требований. Преподавание эстонского языка и на эстонском языке является одним из направлений гибких программ обучения «Академии учителей».

Наряду с получением дополнительных знаний в области эстонского языка, не менее важно освоение и совершенствование методологии. Для этой цели у Министерства образования и науки есть несколько хороших партнеров по сотрудничеству. В Таллиннском университете действует Emakeeleõpetuse Infokeskus (Информационный центр обучения родному языку), где собирается и хранится профессиональная и методическая литература, с которой могут ознакомиться желающие. Ценными мыслями и опытом делятся и на семинарах, и на вечерах клуба Estaõpsid («Училки эстонского»).

Информацию об обучении эстонскому языку также распространяет Эстонское общество учителей родного языка, которое организует соответствующие тренинги для своих членов и на сайте которого можно найти как учебные материалы, так и методические сборники

С последними результатами исследований и актуальными темами можно ознакомиться на проходящей каждую осень осенней конференции преподавателей эстонского языка, которую организует Тартуский университет. Информацию об обучении эстонскому языку также распространяет Эстонское общество учителей родного языка, которое организует соответствующие тренинги для своих членов и на сайте которого можно найти как учебные материалы, так и методические сборники.

По темам работы и учебы в многоязычной и мультикультурной среде Тартуский университет и Таллиннский университет предложат непрерывное образование при поддержке программы швейцарско-эстонского сотрудничества, чтобы сотрудники сферы образования приобрели необходимые знания и навыки работы с людьми разного языкового и культурного происхождения. Одной из целевых групп также являются родители, повышение осведомленности которых очень необходимо с точки зрения развития учащихся.

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