МНЕНИЕ Советник по языковой политике: проблема с учителями эстонского языка решается

Анализ результатов экзамена по эстонскому языку в начальной школе показал, что результаты экзамена ниже среднего были в тех уездах, где доля учителей, не соответствующих квалификационным требованиям, была выше

Вкратце, основная идея текстоцентричного обучения языку заключается в том, что на уроках эстонского языка учащиеся соприкасаются с как можно большим количеством различных текстов. Цель состоит в том, чтобы дать учащимся знания и навыки чтения, понимания и составления различных типов текстов таким образом, чтобы они могли самостоятельно делать адекватный языковой выбор в будущем, в том числе и в новых коммуникативных ситуациях и контекстах. Также важно интегрировать обучение языку и предмету, а это значит, что эстонский язык должен изучаться и на уроках по другим предметам, например, учитель истории обращает внимание на написание исторических событий с прописной или строчной буквы, а учитель математики на формулировку текста задания.

В сентябре этого года начался переход на эстоноязычное образование, который продлится до 2030 года. Это означает, что с каждым годом в классе становится все больше учеников, родной язык которых не является эстонским. Почти четверть учащихся общеобразовательных школ являются носителями родного языка, отличного от эстонского, но помимо родного языка важно также культурное происхождение учащихся, особенно в глобализирующемся обществе.

В прошлом году 14 марта отмечали День родного языка у памятника Кристьяну Яаку Петерсону на Тоомемяги в Тарту. Фото: Маргус Ансу