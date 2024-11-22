МНЕНИЕ Советник по языковой политике: проблема с учителями эстонского языка решается

Учитель должен иметь степень магистра или эквивалентную квалификацию, педагогическую специальность и достаточное знание эстонского языка. В области преподавания эстонского языка и литературы требованиям соответствуют восемьдесят процентов учителей
2023/2024. в учебном году 69 процентов учителей эстонского языка и литературы в школах с эстонским языком обучения имели как минимум степень магистра или соответствующую квалификацию, квалификацию между степенью магистра и доктора или степень доктора. Еще одиннадцать процентов учителей получили соответствующее требованиям образование, но не соответствуют требованиям профессиональной квалификации и/или уровню эстонского языка.
Таким образом, восемьдесят процентов учителей эстонского языка и литературы хотя бы частично соответствуют квалификационным требованиям. Те, кто не соответствует квалификационным требованиям, работают преимущественно в Ярвамаа, Рапламаа и Ляэне-Вирумаа.
Однако соблюдение квалификационных требований учителей важно, поскольку оно влияет на результаты обучения учащихся и, следовательно, на приобретение компетенций, установленных в учебной программе. Анализ результатов экзамена 2023 года по эстонскому языку в основной школе показал, что результаты экзамена ниже среднего были в уездах, где доля учителей, не соответствующих квалификационным требованиям, была выше.
Обучение эстонскому языку развивается
Обучение эстонскому языку должно идти в ногу с социальными изменениями. Чтобы справиться с ними, в ближайшем будущем будут важны такие ключевые слова, как текстоцентричное преподавание языка, поддержка многоязычия и мультикультурализма, а также повышение квалификации учителей.
Что касается текстоцентричного преподавания языка, то к нынешнему времени обновлен план в области преподавания эстонского языка как предмета, и большинство школ с эстонским языком обучения введут обновления к 1 сентября 2024 года. Теперь значительно больший упор делается на преподавание языка на основе текста, а также больше внимания уделяется повышению языковой осведомленности учащихся в целом при описании результатов обучения.