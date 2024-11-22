Kantar Emor: Центристская партия вышла на третье место в рейтингах партий

По данным опроса социологической службы Kantar Emor по изучению популярности политических сил, проведенного по заказу ERR в ноябре, рейтинги политических партий за месяц не претерпели существенных изменений, но поддержка Центристской партии увеличилась до 15%, в результате чего центристы оттеснили социал-демократов на четвертое место, пишет Rus.ERR.