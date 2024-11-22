По данным опроса социологической службы Kantar Emor по изучению популярности политических сил, проведенного по заказу ERR в ноябре, рейтинги политических партий за месяц не претерпели существенных изменений, но поддержка Центристской партии увеличилась до 15%, в результате чего центристы оттеснили социал-демократов на четвертое место, пишет Rus.ERR.
Kantar Emor: Центристская партия вышла на третье место в рейтингах партий
Лидирующую позицию с ноября 2023 года сохраняет «Отечество», популярность которой в ноябре этого года составила 24% (без изменений по сравнению с октябрем). На втором месте Партия реформ, сохранившая популярность на уровне 17%.
Далее следуют с небольшим отставанием Центристская партия (15%), Социал-демократическая партия (14%) и EKRE (14%).
Рейтинг не входящей в парламент Партии правых составил в ноябре 6%, превысив избирательный порог, а у входящей в правительство «Ээсти 200» поднялся с 3% до 4%, но все равно остался ниже избирательного порога.