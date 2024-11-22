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Цахкна отреагировал на решение МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля

Редактор: rus.postimees.ee
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Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна. Фото: Madis Veltman

Как заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна, решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта будут приняты Эстонией к сведению, пишет Rus.ERR.

По его словам, для Эстонии важно поддержание международного порядка, основанного на международном праве и правилах.

В то же время Маргус Цахкна скептически относится к тому, что выданный ордер на арест Нетаньяху и Галанта будут способствовать установлению прочного мира на Ближнем Востоке.

Напомним, Международный уголовный суд обвиняет израильских политиков в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа.

Президент США Джо Байден назвал решение МУС «возмутительным», а Нетаньяху сказал, что этот шаг мотивирован «антисемитской ненавистью».

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