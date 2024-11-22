Как заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна, решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта будут приняты Эстонией к сведению, пишет Rus.ERR.
Цахкна отреагировал на решение МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля
По его словам, для Эстонии важно поддержание международного порядка, основанного на международном праве и правилах.
В то же время Маргус Цахкна скептически относится к тому, что выданный ордер на арест Нетаньяху и Галанта будут способствовать установлению прочного мира на Ближнем Востоке.
Напомним, Международный уголовный суд обвиняет израильских политиков в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа.
Президент США Джо Байден назвал решение МУС «возмутительным», а Нетаньяху сказал, что этот шаг мотивирован «антисемитской ненавистью».