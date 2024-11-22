Западные друзья между тем уже больше года не могут договориться, можно ли разрешить стрелять вглубь территории наступающего противника, или соответствует ли конституции закрепление права голоса на местных выборах только за гражданами Эстонии. Либо пусть и дальше город Нарва живет согласно конституции «ЭССР», потому что такова воля большинства его жителей, половину из которых составляют граждане третьих стран и страны-агрессора.

Положа руку на сердце, мне непонятно удивление многих эстонских комментаторов, которые высокомерно предъявляют претензии кандидату в мэры, которая первой строчкой коалиционного соглашения намерена прописать, что в Нарве исполняется Конституция Эстонской Республики и ее законы. Как юрист, я считаю, что это совершенно валидное требование, так как в случае Нарвы соблюдение этого пункта изначально отнюдь не гарантировано. Я объясню, почему так, на примере.

Волей законодателя на Тоомпеа право голоса на местных выборах в Нарве имеют граждане страны-агрессора (Россия и Беларусь), а также лица с неопределённым гражданством. Наделение последних правом голоса противники изменения конституции объясняют тем, что среди них значительную часть составляют люди, которые не могут получить гражданство, так как являлись кадровыми военнослужащими или представителями органов безопасности оккупировавших Эстонию государств. С зрения одной розовой партии, ветеранов КГБ и Гестапо никак нельзя лишить права выбирать на местном уровне, так как все они – «наши люди».