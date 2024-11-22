Вновь баллотирующаяся на пост мэра Нарвы Катри Райк напоминает мне президента Зеленского, который вынужден отстреливаться от наступающих с востока бесконечных орд дикого племени, используя самодельные дроны, с примотанной к ним скотчем гранатой, пишет юрист и член Партии реформ Евгений Криштафович.
Евгений Криштафович ⟩ Ляэнеметс, Осиновский, где патроны?! Чем нашей Катри отстреливаться от орков?
Западные друзья между тем уже больше года не могут договориться, можно ли разрешить стрелять вглубь территории наступающего противника, или соответствует ли конституции закрепление права голоса на местных выборах только за гражданами Эстонии. Либо пусть и дальше город Нарва живет согласно конституции «ЭССР», потому что такова воля большинства его жителей, половину из которых составляют граждане третьих стран и страны-агрессора.
Положа руку на сердце, мне непонятно удивление многих эстонских комментаторов, которые высокомерно предъявляют претензии кандидату в мэры, которая первой строчкой коалиционного соглашения намерена прописать, что в Нарве исполняется Конституция Эстонской Республики и ее законы. Как юрист, я считаю, что это совершенно валидное требование, так как в случае Нарвы соблюдение этого пункта изначально отнюдь не гарантировано. Я объясню, почему так, на примере.
Волей законодателя на Тоомпеа право голоса на местных выборах в Нарве имеют граждане страны-агрессора (Россия и Беларусь), а также лица с неопределённым гражданством. Наделение последних правом голоса противники изменения конституции объясняют тем, что среди них значительную часть составляют люди, которые не могут получить гражданство, так как являлись кадровыми военнослужащими или представителями органов безопасности оккупировавших Эстонию государств. С зрения одной розовой партии, ветеранов КГБ и Гестапо никак нельзя лишить права выбирать на местном уровне, так как все они – «наши люди».
Если такова воля Рийгикогу, то безусловно, так тому и быть. Осиновский и Ляэнеметс, используя свое представительство, настаивают на обеспечении права голоса для оккупантов, следовательно, оккупанты будут стоять в одной очереди с гражданами Эстонской Республики и избирать новый состав Нарвского городского собрания. Но мандат, полученный от этих лиц, и де-факто, и де-юре уходит корнями в конституцию «ЭССР», причем их избранные представители открыто и честно нам это проговаривают.
Поэтому я считаю разумным и всячески поддерживаю инициативу знакомой с этой ситуацией кандидата в мэры Катри Райк – прописать хотя бы в имеющем рекомендательное значение коалиционном договоре, что создаваемая в Нарве власть намерена все же придерживаться конституции Эстонской Республики. Если вы, Ляэнеметс и Осиновский, не желаете закрепить в Эстонии право формировать местную власть только за гражданами, которые присягали нашей конституции, то завалите свои советы и дайте умной и сильной женщине, которая защищает в Нарве Эстонскую Республику, возможность использовать хотя бы такие символические методы, как декларация верности нашему конституционному строю в коалиционном соглашении, подписываемому с орками. А других писателей у нас с вашими законами в Нарве нет!
Из-за трусости и соглашательства соратников по партии, защищающих право голоса неграждан, Катри Райк в горсобрании Нарвы постоянно окружена путинстами, как библейский проповедник на диких землях. Она годами отстреливается от этих коррумпированных орков с двух рук, чтобы хоть что-то в третьем по величине городе Эстонии могло нормально развиваться, хотя бы иногда, когда она и ее сторонники находятся в Нарве у власти.
И я хочу спросить: Ляэнеметс, Осиновский, где, вашу социалистическую мать, патроны?! Перестаньте тянуть кота за неизбежное, и меняйте конституцию в части местных выборов!