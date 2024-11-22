Крупнейший в ЕС производитель аккумуляторных батарей Northvolt подал заявление о банкротстве

Компания подала заявление о банкротстве в США на основании главы 11 Кодекса США о банкротстве, которая позволяет предприятию реорганизовать свои финансы и представить реалистичный план выплаты долгов кредиторам под надзором суда. Если предприятию не удастся это сделать в течение отведенного срока, запускается процедура его ликвидации.

По сообщению Northvolt, у компании осталось на счетах всего 30 млн долларов, которых достаточно для покрытия ее расходов в течение недели. Долги предприятия составляют около шести миллиардов долларов. В Northvolt работают примерно 6600 человек в семи странах.

Компания Northvolt была основана бывшими топ-менеджерами компании Tesla Питером Карлссоном и Паоло Черутти в 2015 году. Целью компании стало производство аккумуляторов для электромобилей европейских производителей. Уже на старте деятельности, Northvolt получила поддержку от таких автопроизводителей как BMW, Volvo и Volkswagen и поставила целью бросить вызов американской Tesla, а также азиатским Toyota и Nissan на рынке аккумуляторных батарей.