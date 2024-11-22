1. Важный партнер Нарвы - правительство Эстонской Республики и Рийгикогу. Нарвская горуправа исходит из предпосылки, что центральная власть будет уделять внимание Нарве не только во время кризисов.

2. Высокие цены на отопление - большая проблема для жителей Нарвы. Городская управа сотрудничает со всеми организациями, включая министерства, департаменты и Eesti Energia, чтобы стабилизировать стоимость отопления как в ближайшей перспективе, так и в будущем, сохраняя ее хотя бы на текущем уровне.

3. Развитие Нарвской больницы требует серьезного внимания. Сегодня как у членов горсобрания, так и у горожан нет достаточной информации о реализации инвестиций в больницу. Персонал медучреждения выражает недовольство рабочей нагрузкой и уровнем зарплаты. Необходимо провести конкурс на должность главного врача с целью обеспечения качества лечения.

4. Инвестиции в город и, следовательно, создание новых рабочих мест требуют постоянного внимания городских властей. Городская управа сотрудничает с предпринимателями и их представительскими организациями, ускоряет процесс согласования планировок и ищет возможности предложить инвесторам привлекательные условия. Основные деловые партнеры Нарвы находятся в Эстонии, Европе и Америке. Для развития предпринимательского сотрудничества и реализации других важных проектов, таких как утепление жилых домов, планируется назначить вице-мэра или советника мэра/председателя горсобрания.