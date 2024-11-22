Претендующая на пост мэра Нарвы Катри Райк опубликовала на своей странице в Facebook основные принципы, из которых фракции Respekt и Narva 2.0 исходили при проведении коалиционных переговоров.
Отопление, эстонский язык и сотрудничество с правительством: Райк опубликовала свою программу для Нарвы (1)
1. Важный партнер Нарвы - правительство Эстонской Республики и Рийгикогу. Нарвская горуправа исходит из предпосылки, что центральная власть будет уделять внимание Нарве не только во время кризисов.
2. Высокие цены на отопление - большая проблема для жителей Нарвы. Городская управа сотрудничает со всеми организациями, включая министерства, департаменты и Eesti Energia, чтобы стабилизировать стоимость отопления как в ближайшей перспективе, так и в будущем, сохраняя ее хотя бы на текущем уровне.
3. Развитие Нарвской больницы требует серьезного внимания. Сегодня как у членов горсобрания, так и у горожан нет достаточной информации о реализации инвестиций в больницу. Персонал медучреждения выражает недовольство рабочей нагрузкой и уровнем зарплаты. Необходимо провести конкурс на должность главного врача с целью обеспечения качества лечения.
4. Инвестиции в город и, следовательно, создание новых рабочих мест требуют постоянного внимания городских властей. Городская управа сотрудничает с предпринимателями и их представительскими организациями, ускоряет процесс согласования планировок и ищет возможности предложить инвесторам привлекательные условия. Основные деловые партнеры Нарвы находятся в Эстонии, Европе и Америке. Для развития предпринимательского сотрудничества и реализации других важных проектов, таких как утепление жилых домов, планируется назначить вице-мэра или советника мэра/председателя горсобрания.
5. Переход на эстоноязычное образование в Нарве - сложный и долгосрочный процесс. Он требует внимания как городских, так и государственных властей. Мы отстаиваем качество образования. Мы уделяем особое внимание школьной культуре, адаптации приехавших в Нарву учителей, успешности учеников 4-х классов, а также поддержке детей с особыми образовательными потребностями. Нарва нуждается в услугах эстоноязычного логопеда и специального педагога, которые, при необходимости, будут привлекаться из других регионов. Горуправа активно занимается привлечением новых учителей.
6. Нарве необходим план действий в кризисных ситуациях. Городу нужны четкие инструкции для населения и эффективная система коммуникации. Нарва должна быть готова даже к самым серьезным кризисам.
7. Нарвская городская управа нуждается в современной структуре. Изменение структуры не означает создание суперминистерства или добавление еще одного уровня управления. Речь идет о переходе от системы независимых департаментов к структуре отделов, единому бухгалтерскому учету, а также о найме руководителей по управлению персоналом и внутреннему контролю.
8. Необходимо создать комиссию для реформирования спортивной жизни города. В числе прочего она займется переводом городских спортивных сооружений под единую систему управления.
9. Городская власть не тратит время на неважные темы. Такой, например, является объединение Нарвы и Нарва-Йыэсуу.
10. Город Нарва не представлен в совете фонда Narva Muuseum членами горсобрания.
11. Мы не занимаемся обеспечением рабочих мест членам горсобрания и их родственникам. Непропорционально большие дополнительные выплаты для членов совета, работающих в находящихся в подчинении города учреждениях, недопустимы.
В Нарве назрела очередная смена власти
Напомним, что в минувший понедельник нарвские политики Катри Райк и Михаил Стальнухин официально объявили о заключении коалиционного договора. Это означает, что составлявшая до сих пор большинство в горсобрании фракция Narva, в которую входили преимущественно нынешние и бывшие центристы, развалилась и мэр Яан Тоотс, который является членом правления Центристской партии, может вскоре быть отправлен в отставку.
В новую коалицию вошли члены горсобрания от фракции Respekt: Катри Райк, Яна Кондрашова, Владимир Жаворонков, Андрей Фишер, Андрей Яковлев, Юрий Рауд. Ее члены Денис Ларченко и Антон Праткунас, заявили, что в состав новой коалиции не войдут.
От новой фракции Narva 2.0, которую только что создал Михаил Стальнухин, в коалицию вошли еще 11 человек: Марина Шурупова, Виктор Шемарин, Татьяна Стольфат, Алексей Мяги, Вадим Орлов, Виктория Лутус, Елена Каврус, Елена Пахомова, Александр Ефимов, Екатерина Голубцова и сам Михаил Стальнухин.
При этом еще в начале недели говорилось, что Стальнухин займет пост председателя горсобрания, а Райк станет мэром. Позже Стальнухин отказался от этой должности, в четверг на пост председателя горсобрания была избрана Татьяна Стольфат.