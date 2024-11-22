Пт, 22.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Михал назвал самый большой риск проекта Rail Baltica

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Премьер-министр Кристен Михал.
Премьер-министр Кристен Михал. Фото: Eero Vabamägi

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в пятницу примет участие во встрече глав правительств трех балтийских стран, которая пройдет в Вильнюсе, пишет Rus.ERR.

Среди прочего премьеры планируют обсудить сроки строительства железнодорожной трассы Rail Baltica.

«Самый большой риск связан с тем, что мы не получим к 2030 году быстрое сообщение с Европой. Это будет самой большой проблемой. Но, опираясь на ту информацию, которая имеется сегодня, могу сказать, что Эстония и эстонское предприятие, которое руководит проектом, делают все, чтобы наша часть обязательств была выполнена к 2030 году», - заявил Михал.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх