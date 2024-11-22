Михал назвал самый большой риск проекта Rail Baltica

«Самый большой риск связан с тем, что мы не получим к 2030 году быстрое сообщение с Европой. Это будет самой большой проблемой. Но, опираясь на ту информацию, которая имеется сегодня, могу сказать, что Эстония и эстонское предприятие, которое руководит проектом, делают все, чтобы наша часть обязательств была выполнена к 2030 году», - заявил Михал.