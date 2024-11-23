На этой неделе в Эстонию приезжала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. В интервью Rus.Postimees она рассказала о партизанском движении в Беларуси, о разнице между белорусской и российской оппозицией, об отношениях Беларуси и Украины и о том, чем занимается Объединенный переходный кабинет министров в изгнании.
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Интервью ⟩ Глава переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская: «Мы не можем соревноваться с российской оппозицией и у нас разный контекст»
В минувший понедельник Светлана Тихановская была в Тарту, где встретилась с министром образования и науки Кристиной Каллас и выступила с лекцией в Тартуском университете. Вторник глава Объединенного переходного кабинета Беларуси провела в Таллинне, где мы с ней и встретились для разговора.