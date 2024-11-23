Интервью Глава переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская: «Мы не можем соревноваться с российской оппозицией и у нас разный контекст»

В минувший понедельник Светлана Тихановская была в Тарту, где встретилась с министром образования и науки Кристиной Каллас и выступила с лекцией в Тартуском университете. Вторник глава Объединенного переходного кабинета Беларуси провела в Таллинне, где мы с ней и встретились для разговора.

- Скоро в Беларуси пройдет фарс под названием «выборы Лукашенко». Очевидно, в этот раз никакой демонстрации несогласия с результатами не будет. Как вы оцениваете сегодняшнее политическое поле в стране? Есть еще люди, которые не сидят, не уехали и могут оказывать сопротивление?