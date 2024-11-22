Предел, выше которого жители Эстонии не хотят платить по жилищным кредитам

Опрос также показал, что большинство людей придерживается этого правила: наиболее предпочтительный платеж по ипотеке для людей, зарабатывающих от 2001 до 2500 евро, составляет от 401 до 600 евро.

В ходе исследования, проведенного по заказу Luminor, людей, живущих в арендованном жилье, также спрашивали об их семейных расходах. По словам Ребане, исследование ясно показывает, что жители Эстонии предпочитают иметь свое собственное жилье и поэтому готовы вкладывать в выплаты по кредитам значительно больше денег, чем в аренду. В то время как только 10 процентов арендаторов платят за жилье 600 евро и более, почти треть респондентов готовы платить более 600 евро в месяц за жилищный кредит.

«В то время как доходы населения со временем растут, растут и цены. По данным Евростата, с 2010 года цены на аренду жилья в Эстонии выросли более чем на 200 процентов, а это значит, что со временем вы платите все больше и больше за одну и ту же вещь. Что касается жилищного кредита, то хотя колебания Euribor могут временно повлиять на размер платежа по кредиту, в долгосрочной перспективе он остается стабильным, поэтому доля платежа по кредиту в доходе со временем обычно уменьшается. И самое главное - ваше жилье всегда остаётся вашим жильем», - говорит Танель Ребане.

Всебалтийское исследование, проведенное по заказу Luminor, состоялось в сентябре. Компания Norstat опросила 1012 человек в возрасте 18-74 лет в Эстонии, 1004 - в Латвии и 1000 - в Литве.