КИНОКРИТИКА «Всё, что нам кажется светом» Паял Кападиа: самый нежный фильм программы PÖFF

Ану (Дивья Прабха) - молодая коллега и соседка Прабхи, терпеть не может себя сдерживать. Живая и порывистая, она делает все, что хочет. Тратит последние деньги на платья: «Прабха, ты же заплатишь за мою аренду в этом месяце. Прости, это в последний раз». Заставляет коллегу на работе сделать УЗИ беременной кошке, чтобы узнать, сколько у нее будет котят. Тайно сдает экзамен, чтобы стать стюардессой и увидеть мир. А по вечерам бегает на свидания с мальчишкой мусульманином Шиазом.

Бунт и напор для нее что-то вроде доспехов: без них Ану оказывается один на один со страхом навсегда потерять контроль над жизнью. Родители уже атакуют ее фотографиями женихов и, кажется, брака по договоренности не избежать. Влюбленность в Шиаза тоже оказывается испытанием: в вечно гудящем Мумбаи им никак не уединиться и ей иногда кажется, что в этом нет никакого смысла. Семья Ану никогда не одобрит их отношения.

Мне кажется, что будущее уже наступило, а я совсем к нему не готова