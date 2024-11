КИНОКРИТИКА «Всё, что нам кажется светом» Паял Кападиа: самый нежный фильм программы PÖFF

В последний раз индийский фильм был представлен в Каннах в 1994 году: это была драма Шаджи Нилакантаномна My Own, которая прошла незаметно и ничего не выиграла. И вот, спустя рекордные 30 лет, в программу фестиваля вошел фильм All we imagine as light индийской сценаристки и режиссера Паял Кападиа. Ее дебютная картина про двух медсестер из Мумбаи моментально очаровала сразу всех - и зрителей, и критиков (что в Каннах редкость), а потом получила Гран-при.