Подготовка к войне с Россией: бундесвер разослал крупным компаниям план поведения в военное время

Бундесвер начал проводить разъяснительную работу среди крупнейших компаний ФРГ на случай войны с Россией, при этом он опирается на секретный план правительства Германии, сообщила во вторник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

По ее сведениям, первоначальная версия документа под названием «Оперативный план Германия» содержит около тысячи страниц. В нем перечислены сооружения и инфраструктурные объекты, нуждающиеся в защите на случай войны. В нем также имеются инструкции, как действовать в случае обороны или в случае возникновения напряженности из-за российских маневров на восточном фланге НАТО, когда Германия должна будет стать логистическим центром для сотен тысяч военных и для доставки техники и медикаментов.

Как сообщает FAZ, на недавней встрече в торговой палате Гамбурга военные напрямую общались с представителями бизнеса и в числе прочего рекомендовали им обучить дополнительно как минимум пять водителей грузовиков на каждые сто сотрудников. Командующий войсками в федеральной земле Гамбург подполковник Йорн Плишке также посоветовал компаниям стремиться к автономии - к примеру, использовать дизельные генераторы или собственные ветряные турбины, составить детальный план для экстренных случаев и удостовериться в том, что персонал знает, как действовать.

Встречи с представителями бизнеса