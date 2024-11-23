А ВЫ ЗНАЛИ? Банк: на этих условиях малые предприниматели могут получить жилищный кредит

Однако такая чрезмерная оптимизация может оказаться фатальной при подаче заявления на жилищный кредит. Применимое к банкам законодательство гласит, что обязательства человека по кредиту и аренде вместе с ежемесячным платежом по жилищному кредиту могут составлять до половины его регулярного чистого дохода. Таким образом, более низкий регулярный доход также означает пониженную кредитоспособность.

Выплачивайте себе зарплату, которая покрывает все постоянные расходы

Многие мелкие предприниматели предпочитают платить себе низкую зарплату, чтобы сэкономить на социальном налоге, и стараются изымать деньги из фирмы в качестве дивидендов. Однако, чтобы получить жилищный кредит желаемого размера, полезно увеличить зарплату до уровня, который покрывает как ежемесячные платежи по кредиту, так и другие ежедневные фиксированные расходы, такие как еда, одежда и развлечения.

Такие выплаты заработной платы должны быть регулярными и отражены в банковских выписках частного лица не менее чем за шесть месяцев до момента подачи заявки на жилищный кредит. Таким образом, банк сможет увидеть, что предприятие способно регулярно выплачивать такую ​​зарплату и в течение более длительного периода времени.