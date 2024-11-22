Финансовая безграмотность? Среди должников стремительно растет доля молодых людей

«Если два года назад молодые люди в возрасте 18-29 лет составляли 13% всех должников, то в прошлом году их было уже 15%, а к настоящему времени этот показатель увеличился до 16%», - сказала Кирсимаа, отметив, что продолжающийся рост свидетельствует о том, что проблема усугубляется.

Негативную тенденцию подтверждает также опрос, проведенный Norstat по заказу GS Core. Согласно результатам этого опроса, 27% молодых людей в возрасте 18-29 лет в течение последнего года брали кредит для покрытия повседневных расходов, в то время как годом ранее этот показатель был равен лишь 17%. Опрос также показал, что 21% молодых людей опасаются, что не смогут выполнить свои финансовые обязательства в течение следующего года, что является большим изменением в сторону ухудшения - в прошлом году таких было 13%.

По словам Кирсимаа, получение кредитов без реального плана их погашения быстро приводит к тому, что долги начинают накапливаться и попадают в исполнительное производство. «В среднем у молодого должника есть две задолженности, но мы также видели молодого человека с 17 разными долгами», - сказала Кирсимаа, которая считает, что многие молодые люди не осознают, что от уплаты долгов невозможно просто уклониться.

«Если молодой человек не заключает соглашение в рамках внесудебного разбирательства долга или не начинает выплачивать долг, начинается судебное разбирательство. Это, в свою очередь, приводит к увеличению долгового требования. Как правило, судебные решения передаются судебному исполнителю, сопутствующие этому процессу расходы еще больше увеличивают сумму долга. В конечном итоге все это оставляет след, который отразится на сегодняшних молодых людях в будущем. Например, им будет сложнее получить жилищный кредит, и сам кредит для них будет дороже», - сказала Кирсимаа.

По словам руководителя GS Core, что касается долгов, дошедших до исполнительного производства, то доля молодых людей-должников больше, чем доли должников других возрастных групп.

«Когда денег не хватает, молодые люди с большей легкостью берут кредиты, и часто не имеют необходимых знаний и навыков для успешного управления своими финансовыми обязательствами», - сказала Кирсимаа и привела данные для сравнения: среди должников в возрасте 40-49 лет 55% долгов переходят в стадию исполнительного производства, а среди лиц в возрасте 18-29 лет этот показатель достигает 65%. «Самое главное при возникновении задолженности - действовать быстро и связаться с кредитором, чтобы найти подходящее решение, например, выплачивать долг частями», - подчеркнула Кирсимаа.