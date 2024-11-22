Не покупайте билеты у человека на фото: полиция предостерегает от мошенника

Аферист предлагает купить поддельные билеты на концерты в Snapchat, Instagram и Facebook. Среди артистов - Coldplay, Ханс Циммер, Onu Bella и Imagine Dragons.

Известно, что он использовал разные учетные записи и имена пользователей: Tgue Krk Andrus Kapsi, Mihkel Reimann, Daniel Kapsi, @22kapsi $MILLION DOLLAR BABY$.

По словам следователя Раплаского отделения полиции Танеля Аласмаа, только в этом году мошенник нанес имущественный ущерб на тысячи евро. «Например, все билеты имеют одинаковый QR-код и прочие элементы, указывающие на подделку. Десятки эпизодов мошенничества расследуются в рамках производства по уголовному делу», - добавил он.

Аласмаа призывает людей не покупать билеты у мошенников. «Если у вас нет возможности проверить подлинность билета, лучше не совершать покупку. Подлинность билета гарантирована только при использовании официальных платформ продаж», - говорит Аласмаа.

Всех, кто столкнулся с мошенником и понес убытки, просят оповестить об этом полицию.