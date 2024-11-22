Еврокомиссар: ЕС может дополнительно ужесточить визовые требования к россиянам

Йоханссон, которая в конце ноября оставит свой пост, сообщила журналистам, что она инициировала пересмотр руководящих указаний по визовой политике в отношении россиян, но окончательное решение будет принимать следующий состав Еврокомиссии, передала газета Guardian.

После начала российского вторжения в Украину в 2022 году ЕС заморозил упрощенный визовый режим с Россией, что привело к снижению числа выдаваемых россиянам шенгенских виз на 89% по сравнению с 2019 годом. Тем не менее, в 2023 году гражданам РФ было выдано почти 450 000 шенгенских виз, что Йоханссон назвала существенной цифрой.