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Братья Селевко и Нина Петрыкина: начался важнейший сезон, разыгрываются путевки на Олимпиаду

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Тренировку в рамках акции "Спортивное утро" в ледовом холле Тондираба провели лучшие фигуристы Эстонии: Нина Петрыкина, а также Александр и Михаил Селевко.
Тренировку в рамках акции "Спортивное утро" в ледовом холле Тондираба провели лучшие фигуристы Эстонии: Нина Петрыкина, а также Александр и Михаил Селевко. Фото: Inna Melnikova

В этом году Таллинн впервые организовал одно из мероприятий акции «Спортивное утро» в ледовом холле Тондираба. В качестве тренеров были приглашены сильнейшие фигуристы Эстонии: братья Александр и Михаил Селевко, а также Нина Петрыкина. У спортсменов сейчас распланирована каждая минута – этот сезон крайне важен, потому что начинается отбор на Олимпиаду. Поэтому пообщаться со всеми тремя фигуристами, да еще и тренером братьев – Ириной Кононовой – оказалось настоящей удачей.

- Вы впервые участвуете в подобном мероприятии?

Александр: Да, впервые. Интересно было.

Нина: А я всегда соглашаюсь на подобные мероприятия, если у меня есть силы и возможности. В этот раз все совпало, поэтому приехала и поучаствовала в этой акции.

- Очень повезло застать всех вас на катке, поэтому, чтобы не терять времени, сразу вопросы. Если сравнивать прошлый и этот сезоны, как можно оценить?

Нина: В плане подготовки я сильна, но в плане выступлений пока еще себя не реализовала. Надеюсь, все получится.

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