Братья Селевко и Нина Петрыкина: начался важнейший сезон, разыгрываются путевки на Олимпиаду

В этом году Таллинн впервые организовал одно из мероприятий акции «Спортивное утро» в ледовом холле Тондираба. В качестве тренеров были приглашены сильнейшие фигуристы Эстонии: братья Александр и Михаил Селевко, а также Нина Петрыкина. У спортсменов сейчас распланирована каждая минута – этот сезон крайне важен, потому что начинается отбор на Олимпиаду. Поэтому пообщаться со всеми тремя фигуристами, да еще и тренером братьев – Ириной Кононовой – оказалось настоящей удачей.