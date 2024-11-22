Приближается «черная пятница»: как уберечься от мошенничества при совершении покупок в интернете?

Новогодние праздники не за горами, и для многих людей середина ноября - самое время для покупки подарков. В конце месяца также отмечается всемирный праздник шопинга «черная пятница», когда многие интернет-магазины предлагают большие скидки.

Преддверие новогодних праздников - это не только возможность для больших скидок, но и время, когда следует быть особенно бдительным, остерегаясь различных видов мошенничества, которые могут поджидать в интернет-магазинах. Особенно это касается зарубежных магазинов, где риск потерять деньги значительно выше, чем в Эстонии.

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По мнению руководителя подразделения Swedbank по предотвращению и расследованию финансовых преступлений Ээро Эргма, любой покупке в интернете должна предшествовать хотя бы базовая проверка. «Самый простой способ - вбить в поисковик название интернет-магазина и посмотреть, что говорят другие покупатели. Если все сводится к тому, что покупатели не получили нужные им товары или были обмануты другими способами, то очевидно, что стоит выбрать другой магазин», - сказал он.

Эргма добавил, что отзывы можно найти и на других платформах, помимо Google, таких как Trustpilot или Reddit. «Если отзывов нет вообще, это тоже тревожный знак. Вместо незнакомых интернет-магазинов всегда лучше выбирать магазины, которые давно работают на рынке», - говорит он.