Во многих уездах замело дороги, самая тяжелая обстановка на шоссе Таллинн-Тарту

Об этом сообщили в Департаменте статистики, отметив, что снежный покров простирается с юго-запада на северо-восток, начиная от Икла на границе с Латвией, проходя через Вильянди до Нарвского шоссе и до деревни Падаорг, где шоссе пролегает через глубокую ложбину.

Из крупнейших дорог в Эстонии наиболее сложные дорожные условия сейчас на шоссе Таллинн-Тарту в Йыгеваском уезде на участке дороги между Койги и Пуурманни, на всей протяженности шоссе Имавере-Вильянди и на дороге Валга-Уулу в районе Мыйзакюла.

По данным Департамента транспорта, дорожные службы работают и делают все возможное, чтобы расчистить дороги, но поскольку приоритет отдается магистралям, на маленьких дорогах местами могут возникнуть трудности с передвижением.

Местами в Эстонии уже выпало более 20 сантиметров снега, и по прогнозам снегопад будет продолжаться до самой ночи.

Департамент транспорта призывает автовладельцев, не сменивших шины на зимние, в этих регионах воздержаться от поездок. В районах с сильными снегопадами участникам движения следует снизить скорость и соблюдать большую, чем обычно, дистанцию между автомобилями.

Планируя поездку, стоит проверить текущую информацию о состоянии дорог на сайте Tark Tee.