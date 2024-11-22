Эксперт о проблемах Eesti Energia: наши нормы выбросов строже, чем в Европе

Нарушение экологических требований, выявленное в ходе специального аудита Eesti Energia, свидетельствует как о том, что строитель электростанции Аувере использовал неподходящую технологию, так и о строгости эстонских норм выбросов по сравнению с остальной Европой, заявил профессор энергетики ТТУ Алар Конист в утреннем шоу ETV Terevisioon, пишет ERR.