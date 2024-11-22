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Эксперт о проблемах Eesti Energia: наши нормы выбросов строже, чем в Европе

Перевод: Дмитрий Рая
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Офис Eesti Energia в Таллинне.
Офис Eesti Energia в Таллинне. Фото: Svetlana Aleksejeva / Postimees

Нарушение экологических требований, выявленное в ходе специального аудита Eesti Energia, свидетельствует как о том, что строитель электростанции Аувере использовал неподходящую технологию, так и о строгости эстонских норм выбросов по сравнению с остальной Европой, заявил профессор энергетики ТТУ Алар Конист в утреннем шоу ETV Terevisioon, пишет ERR.

«О превышении предельно допустимого содержания твердых частиц в Аувере было известно, и именно по этой причине станция не была принята у строителя, нагрузка была снижена и установлены новые фильтры», - пояснил Конист.

«Технический университет утверждал, что это решение не сработает, но строитель был очень уверен в своей правоте», - добавил Конист.

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