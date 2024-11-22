Четыре эстонки вышли в основной турнир этапа Кубка мира

На этапе Кубка мира в основной турнир выходят первые 16 спортсменов мирового рейтинга. С самого начала была уверенность, что Дифферт, (седьмая в рейтинге), и Эмбрих (16-я фехтовальщица в мире, занявшая 3-е место в личном зачете в Объединенных Арабских Эмиратах на предыдущем этапе КМ), пройдут напрямую.

Катрине Лехис (35-н место) пришлось пройти квалификацию, чтобы пройти дальше. В своей подгруппе она выиграла все матчи. Беляева (52-е место) проиграла один из шести матчей, но закрепила за собой место в топ-64, победив со счетом 15:12 американку Джессику Лин (68-е место).

Пятой представительницей Эстонии в Канаде была Лаура Кютт (345-е место), но она проиграла в подгруппе четыре матча и дальше не прошла.

Основной турнир начнется завтра. Дифферт будет фехтовать с Хиджу Чон из Южной Кореи (62-е место), Эмбрих - с израильской спортсменкой Николь Фейгин (57-е место), Лехис выйдет против украинки Анны Максименко (47-е место), а Беляева будет сражаться с Келли Бун из Голландии (30-е место).

Параллельно в Ванкувере проходит и мужской этап Кубка мира, а групповой этап начнётся сегодня вечером по нашему времени. От Эстонии за место в основном турнире соревнуется Ильян Бобров. Женские командные соревнования запланированы на воскресенье. Женская сборная Эстонии, оставшаяся без главного тренера, заняла первое место в командном зачете на предыдущем этапе Кубка мира в Фуджейре.