Героиня этого сюжета Kuuuurija - жительница Сааремаа Кармен Купитс, у которой есть пять детей и муж. На протяжении многих лет она ведет разбирательство с арендодателем.
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Аренда дома обернулась судом для семьи с пятью детьми: пришло письмо с требованием заплатить 23 500 евро
Кармен, работающая на Сааремааском мясокомбинате, живет под одной крышей с мужем, пятью детьми и своими родителями примерно в 15 минутах езды от Курессааре - в деревне Эндла - на хуторе Сааренийди. Родители Кармен приобрели этот участок несколько десятилетий назад.