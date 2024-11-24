Аренда дома обернулась судом для семьи с пятью детьми: пришло письмо с требованием заплатить 23 500 евро

Кармен, работающая на Сааремааском мясокомбинате, живет под одной крышей с мужем, пятью детьми и своими родителями примерно в 15 минутах езды от Курессааре - в деревне Эндла - на хуторе Сааренийди. Родители Кармен приобрели этот участок несколько десятилетий назад.

В 2018 году их дом был уничтожен огнем всего за пару часов. Кармен до сих пор не знает, что послужило причиной пожара. «Предположительно, из-за удлинителя в гараже. Сказали, что могло начаться с него, так как было очень жарко», - говорит она.